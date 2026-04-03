Kaisedo se rapproche d'un transfert au Real Madrid

L'Équatorien Moises Caicedo, milieu de terrain vedette de Chelsea, s'est exprimé au sujet des rumeurs le liant à un transfert au Real Madrid.

Caicedo est sous contrat avec les Blues jusqu'à l'été 2031.

Dans une interview accordée au journal espagnol « AS », Caicedo a évoqué la liste des personnes qui l'ont inspiré au cours de sa carrière, déclarant : « J'ai toujours dit que j'avais de nombreuses légendes dans ma liste. Pour commencer, je peux citer Antonio Valencia, car il a été ma source d'inspiration pour devenir ce que je suis aujourd'hui et pour ce qu'il a accompli au cours de sa carrière. »

Il a ajouté : « En pensant davantage à mon poste actuel, mes modèles sont Kante, Makelele et Pogba. Je me suis beaucoup inspiré d’eux pour devenir le joueur que je suis aujourd’hui, car le niveau qu’ils ont affiché les a classés parmi les meilleurs au monde, et je veux suivre cette voie et donner le meilleur de moi-même. »

Quant à son avenir et à la possibilité de porter le maillot du Real Madrid, Caicedo a répondu en souriant : « En football, on ne sait jamais ce qui peut arriver, n’est-ce pas ? Actuellement, j’ai un contrat avec Chelsea, et honnêtement, je n’ai pas vraiment pensé à un autre club ni à quitter Londres, mais au final, personne ne sait ce qui va se passer dans le football. Tout ce que je veux, c’est prendre du plaisir. J’ai un contrat et je veux continuer à jouer tant que Dieu me le permettra, et ensuite, nous verrons ce que l’avenir nous réserve et quelles surprises nous attendent.

Rappelons qu’Enzo Fernández, la star de Chelsea, a écopé d’une suspension de deux matches avec les Blues, après avoir laissé entendre dans des déclarations à la presse qu’il pourrait partir et s’être associé à un transfert au Real Madrid.

Au sujet de sa place parmi les stars actuelles de Chelsea, l’international équatorien a déclaré : « Oui, Chelsea est un grand club. Ils m’ont beaucoup aidé depuis mon arrivée, et je veux leur rendre la pareille et le prouver à chaque match pendant toute la durée de mon séjour ici. Le temps nous le dira. »



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