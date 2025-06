Juventus FC vs WAC Casablanca

La Juventus métamorphosée ? Après son 5-0 inaugural, la Vieille Dame affronte le Wydad Casablanca pour confirmer son réveil et viser la qualification.

Le visage d'une équipe peut-il changer en un seul match ? C'est toute la question qui entoure la Juventus avant son deuxième rendez-vous en Coupe du Monde des Clubs, ce dimanche à Philadelphie, face au Wydad Casablanca. Après des mois de doutes, de critiques et de résultats nuls, la "Vieille Dame" a offert une démonstration offensive éblouissante pour son entrée en lice. Confirmer cette métamorphose est désormais le maître-mot pour les Italiens.

L'inattendue renaissance offensive de la "Vieille Dame"

Oubliée, la formation frileuse qui a accumulé un record de 20 matchs nuls la saison passée. Mercredi, face à Al-Ain, les hommes d'Igor Tudor ont affiché une puissance de feu retrouvée, s'imposant 5-0 après avoir plié le match en une seule mi-temps (4-0). Des doublés pour Randal Kolo Muani et Francisco Conceição, des passes décisives à la pelle pour Khéphren Thuram et Alberto Costa... La "Vieille Dame" a rajeuni et séduit, offrant un départ de rêve à son entraîneur Igor Tudor, récemment confirmé dans ses fonctions.

Le Wydad pour un exploit historique

Si le Wydad Casablanca s'est logiquement incliné face au champion d'Europe Manchester City (2-0) pour son premier match, l'équipe marocaine n'a pas été ridicule pour autant. Les champions d'Afrique 2022 ont réussi à se créer plusieurs occasions franches et ont montré qu'ils avaient les armes pour menacer leurs adversaires. Toujours en quête d'une toute première victoire dans l'histoire de la compétition, les joueurs du WAC rêvent de faire trébucher le géant italien et de créer une immense surprise.

Confirmer pour se qualifier (et pour se rassurer)

Une victoire ce dimanche permettrait à la Juventus de valider son billet pour les huitièmes de finale avant même son choc très attendu face à Manchester City. Mais l'enjeu est double pour les Bianconeri. Au-delà du résultat, ils doivent prouver que leur festival offensif n'était pas un simple feu de paille, mais bien le signe d'une nouvelle identité de jeu ambitieuse. Une confirmation est attendue pour définitivement tourner la page d'une saison dernière bien trop tourmentée.

Horaire et lieu du match Juventus - Wydad Casablanca

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre la Juventus et le Wydad Casablanca se jouera au Lincoln Financial Field à Philadelphie, Pennsylvanie.

Il débutera à 18h00, heure française, le dimanche 22 juin 2025.

Infos des équipes et compositions

Infos de l'équipe de Juventus

Après une démonstration sans pitié face à Al-Ain, la Juventus n’a aucune raison de bouleverser son onze de départ. Le trio offensif composé de Francisco Conceição, Randal Kolo Muani et Kenan Yildiz a brillé, enchaînant gestes décisifs et séquences de haut niveau. Il devrait logiquement être reconduit à la pointe de l’attaque.

Infos de l'équipe de Wydad Casablanca

Du côté du Wydad Casablanca, Adil Ramzi devra une nouvelle fois composer avec un effectif limité en profondeur à ce niveau de compétition. Aucun blessé ni suspendu à signaler, ce qui devrait l’amener à reconduire le même onze que face à Manchester City.

