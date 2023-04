Juventus : Vers un énième retour de Paul Pogba ?

De nouveau blessé après deux matches, Paul Pogba pourrait effectuer son retour sur les terrains ce jeudi face au Sporting en Ligue Europa.

Paul Pogba ne s'attendait pas à vivre un tel calvaire en retournant à la Juventus de Turin l'été dernier. Après six saisons et un bilan mitigé à Manchester United, l'international français a tenté de se relancer dans le club qui l'a vu exploser aux yeux du monde. Mais gêné par une blessure au genou, qui l'a obligé à passer par la case opération, le champion du monde 2018 a dû repousser son retour. Il a finalement refoulé les pelouse de Série A fin février contre le Torino puis sur la pelouse de l'AS Rome. Mais alors qu'il n'avait joué que 35 minutes au total, il a cette fois été victime d'une déchirure des adducteurs qui le tient loin des terrains depuis un mois.

Pogba dans le groupe pour affronter le Sporting

Mais son nouveau retour pourrait bientôt avoir lieu. Alors que la Vieille Dame reçoit le Sporting Portugal en quart de finale aller de la Ligue Europa ce jeudi, son entraîneur Massimiliano Allegri a confirmé que La Pioche faisait partie du groupe convoqué et qu'il y a une chance pour qu'il prenne part à cette rencontre. "Il est convoqué, on verra demain s'il peut jouer. C'est important qu'il ait fait quelques entraînements avec l'équipe sans interruption. Si on peut le retrouver pour la fin de saison, ce serait très important parce que n'oublions pas qu'elle est encore longue avec neuf matches de championnat et peut-être sept de Coupe d'Italie et de Ligue Europa. (...) Nous sommes contents. Il commencera sur le banc jeudi", a assuré l'entraîneur transalpin en conférence de presse ce mercredi.

Déjà blessé en fin de saison dernière avec les Red Devils, Pogba n'a disputé que quatre matches (119 minutes) depuis un an. Malgré 15 points de pénalité, les Bianconeri sont actuellement 7è de Série A et en course pour accrocher une place européenne, et sont toujours en lice en Coupe d'Italie et en Ligue Europa. L'occasion pour le joueur de 30 ans de se relancer enfin et de terminer la saison sur une voire plusieurs bonnes notes.