Juventus de Turin – FC Séville : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Juventus-FC Séville.

La Juventus défi le spécialiste de l'épreuve

Pour la Juventus, la grande question du moment est de savoir comment le club va se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Via le championnat, c'est possible, à condition que la justice italienne ne retire pas trop de points dans l'affaire des fraudes comptables autour de transferts de joueurs. La Juventus peut aussi atteindre la C1 en gagnant cette saison la Ligue Europa.

Pour cela, les Turinois devront écarter le spécialiste de l'épreuve, le FC Séville. Le club andalou a remporté six fois la C3 (un record) et après une saison où ils ont flirté avec les relégations, les Sévillans se sont donnés de l'air en Liga et peuvent jouer sereinement cette compétition. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard s'ils ont éliminé Manchester United au tour précédent.

Date, horaire et lieu de Juventus de Turin – FC Séville

Date Jeudi 11 mai 2023 Ville Turin (Italie) Stade Juventus Stadium (également appelé Allianz Stadium) Heure du coup d'envoi 21h00 heure française Compétition Demi-finale aller de la Ligue Europa 2022-2023 Arbitre de la rencontre Monsieur Daniel Siebert (Allemagne)

Sur quelle chaîne voir le match Juventus de Turin – FC Séville ?

En France, la rencontre entre la Juventus de Turin et le FC Séville sera diffusée sur W9 et Canal+ Foot

Le streaming pour voir le match Juventus de Turin – FC Séville

En France, il sera de possible de voir le match Juventus de Turin – FC Séville en streaming sur l'application 6 Play et sur l'application MyCanal.

Les compositions probables de Juventus de Turin – FC Séville

Pour cette rencontre, la Juventus enregistre le retour de Leandro Paredes qui était suspendu en Serie A le week-end. Massimiliano Allegri dispose d'un effectif pratiquement au complet puisque seul Mattia De Sciglio (genou) manquera à l'appel.

Du côté des Sévillans, Tnaguy Nianzou et Suso sont forfaits en raison d'une blessure.

L'équipe probable de la Juventus : Szczęsny – Danilo, Bremer, Alex Sandro – Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostić – Di María – Vlahović. L'équipe probable du FC Séville : Bounou – Navas, Badé, Gudelj, Acuña – Fernando, Rakitić – Ocampos, Óliver Torres, Lamela – En-Nesyri.

Les statistiques à connaître avant Juventus de Turin – FC Séville

● En quatre confrontations lors de la phase de groupes de l'UEFA Champions League, la Juventus a plus ou moins pris le dessus sur Séville : 2 victoires, 1 nul, 1 défaite, 5 buts marqués, 2 encaissés.

● Le FC Séville n'a jamais marqué face à la Juventus lors des matches joués à Turin.

● La Juventus a perdu ses deux derniers matches à domicile contre des clubs espagnols : 2-0 contre Barcelone en 2020 et 3-0 contre Villarreal en mars de l'année dernière.