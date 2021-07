Juventus Turin, Cristiano Ronaldo a pris sa décision

Malgré la possibilité d’un départ, Cristiano Ronaldo a fait le choix de rester une saison de plus à la Juventus Turin.

Juventus et Cristiano Ronaldo, acte quatre. Selon ce qu'a rapporté la 'Gazzetta dello Sport', le champion portugais aurait définitivement levé les réserves sur son avenir en réitérant au club de la Juventus - à travers un message - sa volonté d'honorer le contrat qui le lie à la 'Vieille Dame' ' jusqu'au 30 juin 2022.

"Je viendrai. Et je resterai."

Déjà lors de la cérémonie du tirage au sort des calendriers de la Serie A, le vice-président turinois Pavel Nedved s’était montré plutôt confiant au moment de parler de la suite de l’aventure de la star portugaise, confirmant qu'il n'avait reçu aucun signal de l'entourage de CR7 sur la possibilité d'une séparation durant l'été.

Pour sa part, Ronaldo, actuellement en vacances après la fin de la campagne de l’Euro 2020 dès les huitièmes de finale mais avec le titre de co- meilleur buteur du tournoi, a envoyé des signaux d’un investissement total envers le club avec qui il a marqué 101 buts en 133 apparitions et tout ce beau monde devrait se retrouver dès le 25 juillet prochain avec le retour à l’entraînement de CR7 afin de commencer à poser les fondements de la saison 2021-2022.

L’influence de l'agent Jorge Mendes qui, il y a quelques semaines, avait rassuré le board turinois après une confrontation avec le président Andrea Agnelli augmenteraient aussi les chances de voir Cristiano Ronaldo effectuer sa quatrième année en noir et blanc, malgré les intérêts de Manchester United et du PSG. Et même, toujours selon le célèbre quotidien aux pages roses, l'hypothèse d'une prolongation du contrat jusqu'en 2023 est envisagée.

Des indices qui ne peuvent laisser indifférent. Après deux Scudetti, deux Supercoupes et une Coupe d'Italie, Cristiano Ronaldo se prépare mentalement et physiquement pour attaquer de la meilleure des manières sa quatrième saison avec la Juventus Turin.

Le but ? Reconquérir la Serie A avec Massimiliano Allegri après le sacre de l’Inter Milan mais aussi et surtout faire bonne figure en Ligue des Champions et pourquoi pas accrocher un titre final. C’est ce pourquoi la Juve a fait venir Cristiano Ronaldo à l’été 2018.