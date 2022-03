Juventus Turin : Allegri ne pense pas (encore) à Pogba

Après sa victoire à l'arraché contre la Fiorentina en Coupe d'Italie, la Juventus est de retour en championnat. L'entraîneur Massimiliano Allegri s'est présenté face aux médias avant le match contre la Spezia, demain à 18h00 pour le compte de la 28ème journée de Serie A.

Dybala, encore un problème

Le technicien a fait le point sur les absences, alors que la défense de la Vieille Dame n'est pas épargnée ces dernières semaines. "Qui jouera en défense contre Spezia ? Rugani sera disponible demain et commencera probablement dès le début. Bonucci est sorti, nous devons le remercier parce qu'il a joué quelques matchs quand il n'était pas bien, Alex Sandro progresse bien et je pense que je l'aurai pour le match de Villarreal. De Sciglio ne sera pas appelé parce qu'il a un problème au genou depuis un certain temps, Chiellini est toujours absent, Bernardeschi est de retour à 100%", a ainsi confié l'entraîneur, qui devra toutefois composer sans Paulo Dybala, touché à l'entraînement et absent par précaution...

"Dybala a quitté l'entraînement tôt hier parce qu'il ne sentait plus sa jambe libre, qui avait un problème de fléchisseur. Il est toujours dehors. C'est dommage car il a travaillé, mais il a eu un nouveau problème de flexion", a regretté Massimiliano Allegri. Interrogé sur les objectifs de la Juventus Turin en cette fin de saison, il a livré un discours particulièrement lucide.

"Parler du marché n'a pas de sens"

"Le Scudetto ? Il y a une pensée, celle du club, qui est de se battre pour chaque objectif majeur. Ensuite, il y a la pratique. Nous sommes cinquièmes, parce que nous avons un match de plus que l'Atalanta et s'ils le gagnent, nous sommes cinquièmes. Donc, puisque nous sommes cinquièmes, nous devons penser à la quatrième place. Nous avons un huitième de finale de Ligue des champions à jouer, une demi-finale de Coppa Italia à jouer : alors il est clair que nous sommes la Juventus et que nous visons le maximum. En championnat, malheureusement, nous en sommes là : nous devons travailler pour nous améliorer", a analysé le boss de la Juventus Turin. Enfin, il a refusé d'évoquer le cas de Paul Pogba.

"Pogba ? Parler du marché maintenant n'a pas de sens. Pogba est un joueur de Manchester, je ne sais pas ce qu'il fera l'année prochaine : j'avais une excellente relation avec lui, donc je ne sais pas. Mais en ce moment, parler du marché n'a pas de sens : nous verrons la suite plus tard", a confié Massimiliano Allegri. Chaque chose en son temps, donc.