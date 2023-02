Juventus - Torino : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Juventus - Torino : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

La Juventus court après une quatrième victoire consécutive en championnat après avoir battu Salernitana, Fiorentina et Spezia. Une fois n'est pas coutume, les Bianconeri - pénalisés de 15 points à cause de l'affaire des paris sur le football - sont au coud à coude avec leur ennemi juré au classement. La Juventus occupe la septième place du classement, avec 32 points, partagés avec Bologne.

Au coude à coude au classement

Un point derrière les Bianconeri, le Torino de Juric a été tenu en échec 2-2 par Cremonese lors de la dernière journée. Les Granata pointent à la neuvième place du classement et ont manqué à chaque fois leur rendez-vous avec la victoire depuis le match à domicile contre l'Udinese, début février où ils l'avaient emporté grâce à un but de Karamoh.

Au match aller, c'est la Juventus qui s'est imposée grâce à un but décisif de Dusan Vlahovic. Le dernier match disputé à l'Allianz Stadium s'est terminé par un 1-1 la saison dernière, de Ligt ayant donné l'avantage à la Juventus avant que Belotti n'égalise. Avec douze points de retard sur la quatrième place, neuf sur la sixième et dernière place européenne, la Juventus n'a plus de temps à perdre.

Le Torino n'a plus fait tomber la Juve chez elle depuis 1995

Nul doute que Massimiliano Allegri et ses hommes auront à coeur d'offrir ce derby de Turin à leurs supporters afin de donner un rayon de soleil dans une saison jusqu'à présent maussade. De son côté, le Torino ne se gênera pas pour gâcher le fête et signer sa première victoire à l'extérieur dans le derby de Turin depuis une après-midi d'avril 1995.

Horaire et lieu du match Juventus - Torino

Ville : Turin

Turin Stade : Juventus Stadium

Juventus Stadium Heure : 20:45 UTC+1 (heure française) / 19:45 GMT / 20:45 UTC+1 (BST) / 14:45 EST / 11:45 PST

Sur quelle chaîne TV voir Juventus - Torino ?

Juventus-Torino

Serie A

Mardi 28 février

20h45 sur beIN Sports 1

Stream : beIN Connect, MyCanal

Prise d'antenne : 20h40 sur beIN Sports 1

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal si vous détenez le pack sport, ou sur la plateforme beIN Connect.

Série actuelle de la Juventus et du Torino

Juventus : VVNVV



Torino : NDVDN

Les blessés et absents de la Juventus et du Torino :

La Juventus est privée de plusieurs joueurs pour la réception de son ennemi juré. Kaio Jorge, Arkadiusz Milik, Fabio Miretti et Daouda Peeters sont indisponibles en raison d'une blessure. Manuel Locatelli est suspendu tandis que Mohammed Ihattaren est en manque de condition physique. Paul Pogba et Federico Chiesa, blessés ces dernières semaines, sont incertains mais pourraient figurer dans le groupe.

Du côté du Torino, Pietro Pellegri, Valentino Lazaro, Ronaldo Vieira, Nikola Vlasic et David Zima sont blessés et ne pourront pas participer à ce derby de Turin.

Les équipes probables

XI de départ de la Juventus : Szczesny - Danilo, Bremer, Alex Sandro - De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic - Di Maria, Vlahovic

XI de départ du Torino : Milinkovic-Savic - Schuurs, Buongiorno, Rodriguez - Singo, Linetty, Ilic, Vojvoda - Miranchuk, Karamoh - Sanabria.