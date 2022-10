Juventus, son passage raté à l'OM...Arkadiusz Milk lâche ses vérités

Après une fin d'aventure compliquée sur la Canebière, l'attaquant polonais s'est totalement relancé à la Juventus.

Méconnaissable. Voici le qualificatif qui revient venant de la part des supporters de l'OM lorsqu'ils ont vu les performances d'Arkadiusz Milik avec la Juventus cette saison. Utilisé de manière différente, l'attaquant polonais semble être un tout autre joueur depuis son arrivée à Turin, bien plus habile balle au pied, tueur dans la surface, là où à Marseille il était totalement en manque de confiance et parfois incapable de réussir des choses pourtant simples pour un joueur de sa trempe.

"J'aurais pu faire mieux à l'OM, je le sais"

Dans une interview accordée à L'Equipe, Arkadiusz Milik est revenu sur son passage à l'Olympique de Marseille et est bien conscient que ce n'est pas une franche réussite : "À l'OM, je pense que j'ai été bon, mais que j'aurais pu faire mieux, et je le sais. J'ai été bon mais pas très bon, et parfois pour faire ce petit pas en plus, surtout avec mes caractéristiques, il te faut les bonnes personnes autour, qui jouent aussi pour toi. Mon but n'est pas de prouver quelque chose à qui que ce soit, parce que de toute façon les gens parlent et il y en a toujours pour critiquer.

Moi, je fais tout ce que je peux, je travaille autant que je peux pour atteindre mes objectifs. Tous les matches, ou presque, que j'ai disputés ici, on a joué à deux pointes, et je pense que c'est plus facile pour n'importe quel attaquant de jouer à deux, tu as plus d'espaces, plus de situations. À Marseille, c'était différent. Avec Sampaoli, j'étais souvent seul dans la surface, marqué par deux défenseurs, et nous n'avions pas de joueurs avec les caractéristiques pour rentrer dans la surface, ils avaient d'autres profils. Ici, je me sens bien. J'ai eu une belle expérience à Marseille, je suis content de ce que j'y ai fait, même si j'aurais pu faire mieux. Et cette ville restera toujours dans mon coeur", a ajouté le Polonais.

"J'ai voulu saisir une opportunité"

Arkadiusz Milik est revenu sur son départ de Marseille : "J'étais heureux à Marseille, l'équipe s'améliorait à chaque mercato depuis mon arrivée. Tous les six mois nous étions plus forts. Je suis arrivé en janvier, l'été suivant les dirigeants ont pris six ou sept joueurs importants et nous nous sommes qualifiés en Ligue des champions. Ensuite, avec la Ligue des champions, ils ont recruté encore des joueurs de grande qualité. Mais j'ai eu une possibilité et j'ai voulu la saisir".

L'ancien attaquant de l'OM est aux anges après avoir pu rejoindre la Juventus : "Un rêve ? Tout à fait. Mais c'est surtout un point de départ, je ne peux pas me dire que je suis arrivé, parce que je joue ici, où je voulais être. Je me suis fixé de nouveaux objectifs en arrivant ici, que je garde pour moi.J'ai bien débuté ici mais la saison est longue et les performances individuelles, à la fin, ne comptent pas tellement. Parce que l'objectif, c'est de gagner et on le fait tous ensemble. On doit continuer à travailler pour mieux jouer et gagner les matches. Après, personnellement, oui, j'ai fait un bon début, même si je pense qu'on peut toujours faire mieux".

"Je rêvais de jouer dans un des plus grands clubs, la Juve en est un"

"J'ai joué quatre ans à Naples (2016-2020) et cela m'a aidé dans mes premiers pas ici. Je parle bien l'italien, et c'est un atout important, je n'ai aucun problème pour comprendre l'entraîneur (Massimiliano Allegri), toutes les consignes qu'il me donne. Ensuite, je connaissais déjà ce championnat. Et puis, je suis très motivé. J'ai toujours dit que je rêvais de jouer dans les plus grands clubs, et la Juve fait partie de ceux-là. Montrer aux gens qui tu es, montrer que tu mérites de jouer ici, c'est une motivation importante", a conclu Milik.