Juventus - Sarri à propos de De Ligt et Ramsey : "Ils progressent"

L'entraîneur bianconero a donné sa première conférence de presse de l'année à la veille de recevoir Cagliari en Serie A.

La s'apprête à lancer son année 2020 ce lundi à domicile contre , l'une des révélations du début de saison de l'autre côté des Alpes (15h). Les hommes de Maurizio Sarri voudront l'emporter pour oublier un peu la défaite en Supercoupe d' contre la juste avant la trêve (1-3).

Le technicien italien a commencé par pointer ce qui devrait être amélioré par rapport aux dernières sorties de 2019 : "Nous nous concentrons davantage sur nous ces jours-ci, sur les erreurs que nous avons commises lors du dernier match. Nous devons travailler sur notre mentalité. Nous avons fait des erreurs mentales lors du match contre la Lazio avant de commettre des erreurs tactiques", a-t-il expliqué avant de donner quelques précisions sur l'état de forme et l'utilisation tactique de certains joueurs.

L'article continue ci-dessous

"De Ligt a eu une période compliquée entre des problèmes d'épaule et d'adducteur. En même temps, nous avions Demiral en grande forme et nous l'avons laissé se reposer. Maintenant, il semble progresser légèrement. Nous essayons Rabiot comme milieu axial droit, Emre Can à la fois sur à droite et dans l'axe et ces derniers jours nous avons travaillé avec Bernardeschi dans ce rôle.

"Chiellini ? La reprise se passe bien, mais toujours au niveau individuel. Pour l'instant, il est impossible de penser à la liste pour la : nous devrons évaluer Chiellini et Khedira à la fin du mois."

Enfin, l'ancien coach de a donné son avis sur la recrue de cet hiver, le jeune Kulusevski : "C'est un prospect très intéressant. L'avoir maintenant ou non ne fait pas partie de ce que je dois juger. L'important est que le club s'intéresse à ces jeunes qui ont de grandes perspectives et parvienne souvent à les recruter en premier."