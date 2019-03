Juventus, Sami Khedira peut reprendre la compétition

La Juventus vient de faire savoir sur son site officiel que son milieu allemand Sami Khedira s'est soumis à des examens cardiologiques.

Sami Khedira, le milieu de la , a reçu le feu vert du staff médical de la Juventus afin de pouvoir reprendre la compétition. Des soucis cardiaques ont été redoutés concernant l'ancien merengue, mais ils viennent d'être écartés après qu'il ait passé des examens approfondis. Les résultats ont été parfaitement rassurants.

C'est à travers un communiqué publié sur son site que la Vieille Dame a donné des nouvelles de son sociétaire : "Sami Khedira, qui a subi une étude électrophysiologique et une ablation de son système arythmique auriculaire le 20 février, a passé des tests de cardiologie et peut reprendre une activité sportive normale et intense".

Khedira a été écarté des terrains à la fin du mois de février dernier. Le champion du monde 2014 avait manqué les six dernières rencontres des champions d' , dont les deux matches face à l'Atletico en Ligue des Champions. Avant cela, il avait participé à 15 matches cette saison, dont 12 seulement dans la peau d'un titulaire.

Dans l'entrejeu de l'équipe piémontaise, Massimiliano Allegri lui préfère d'autres éléments, tels que Blaise Matuidi, Miralem Pjanic ou même Rodrigo Bentancur et Emre Can.

Khedira a un contrat avec la Juventus qui court jusqu'en 2021, et avec option pour une année supplémentaire. Pour rappel, il était arrivé en Italie en 2015 après un passage plutôt réussi au .