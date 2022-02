Juventus : Ramsey reconnaît avoir été "à la ramasse"

Aaron Ramsey a fait ses premières déclarations en tant que nouveau joueur des Rangers. Le milieu de terrain gallois a répondu aux questions de Sky Sports, revenant sur les circonstances de son transfert de Turin, où il ne jouait plus, vers l'Écosse.

"Les deux dernières saisons n'ont pas été faciles"

"C'était un transfert un peu névrotique, il y avait des choses qui allaient et venaient entre les clubs, des petits changements et des ajustements à faire, mais je suis heureux que nous l'ayons fait à la fin. C'est une nouvelle expérience pour moi. Je suis heureux que tout se soit bien passé", s'est félicité l'ancien joueur d'Arsenal, qui ne s'est guère montré à son avantage en Italie...

D'ailleurs, Aaron Ramsey semble avoir une idée assez claire de son rendement à Turin. Lui-même le concède : ça a été particulièrement compliqué. "Je veux jouer. Dans ma carrière, j'ai toujours joué beaucoup et les deux dernières saisons n'ont pas été faciles. Il m'est arrivé d'être un peu à la ramasse, mais c'est du passé", a analysé l'international gallois, lucide.

"Maintenant, je ne pense qu'aux Rangers"

"Je n'ai pas de rancune, tout était convenu et simple, donc je peux seulement dire merci à la Juventus. Maintenant, je ne pense qu'aux Rangers et j'espère pouvoir revenir en condition le plus vite possible et montrer ce que je peux encore donner", a-t-il ajouté. Aux Rangers, il devrait pouvoir apporter toute son expérience du très haut niveau et se refaire une santé.