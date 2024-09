Juventus - PSV Eindhoven : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Juventus FC vs PSV Eindhoven

La Juve de Thiago Motta entame ce mardi son parcours en Ligue des Champions par la réception du PSV Eindhoven.

Privée de la Ligue des Champions la saison dernière, la Juventus effectue son grand retour dans la plus belle des compétitions européennes. Pour son match de reprise, la Vieille Dame, coachée cette saison par Thiago Motta, se mesure au PSV Eindhoven. Un match piégeux pour les Bianconeri.

La Juventus a remporté deux fois la C1, mais a également perdu sept finales de cette épreuve dans son histoire. Dont cinq pendant l'ère de la Ligue des champions, ce qui est plus que n'importe quel autre club.

La Vieille Dame de retour sur la plus belle des scènes

La saison dernière, ils n’ont donc même pas eu l’honneur de jouer la plus petite des coupes d’Europe. Ils auraient pu disputer la C4 mais ont choisi de faire sans. Cette année de disette mettait fin à 11 campagnes consécutives en Ligue des champions.

Troisièmes de la Serie A la saison dernière et vainqueurs de la Coppa Italia, les Piémontais vont participer à leur 24e C1, un record italien, avec trois longueurs d'avance sur l'AC Milan.

Le deuxième mandat de Max Allegri s'étant achevé de manière dramatique peu après la conquête de la Coupe, le nouvel entraîneur Thiago Motta a pris ses fonctions, après avoir mené l'équipe surprise de Bologne à la cinquième place l'an dernier.

Une Juventus plus solide ?

Sous la houlette de Motta, la Juve a démarré la saison en fanfare, signant deux victoires 3-0 consécutives avec une équipe plus jeune et quelques nouvelles recrues intéressantes. Mais depuis, les Bianconeri ont connu une baisse de régime : un match nul contre la Roma avant la trêve internationale, puis un autre contre Empoli (0-0) samedi dernier.

Néanmoins, les Turinois ont réussi pour la cinquième fois consécutive à garder leur cage inviolée au début d'une saison de Serie A, ce qui suggère qu'ils pourraient s'avérer difficiles à battre pour leurs adversaires dans cette phase régulière de Ligue des Champions.

Horaire et lieu du match

Mardi 17 septembre 2024

A 18h45, heure française

Allianz Stadium de Turin

Juventus – PSV Eindhoven

Les compos probables de Juventus - PSV Eindhoven

Juventus : Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Fagioli; Cambiaso, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

PSV Eindhoven : Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Til, Schouten, Veerman; Bakayoko, De Jong, Tillman.

Sur quelle chaine suivre le match Juventus - PSV Eindhoven

La rencontre entre la Juventus et le PSV Eindhoven sera à suivre ce mardi à partir de 18h45 sur la chaine Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via l’application MyCanal.