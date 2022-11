Juventus-PSG : le groupe parisien quasiment au complet pour le déplacement à Turin

Outre l'absence de Neymar, suspendu, Paris va pouvoir compter sur l'ensemble de ses joueurs dont Danilo Pereira, tout juste revenu de blessure.

La nouvelle est tombée ce mardi matin : Sergio Ramos accompagnera Christophe Galtier en conférence de presse en début de soirée. Comme le veut souvent la pratique, le joueur présent en conférence de presse est en général titulaire. Un élément qui vient confirmer nos informations de lundi soir concernant la probable titularisation de la charnière Ramos-Marquinhos.

Les deux hommes étaient bien là lors de la dernière séance d'entraînement au camp des Loges ce mardi matin avant le départ vers l'Italie. Et à vrai dire il ne manquait personne. Touché aux ischios-jambiers, Danilo Pereira a repris avec le groupe dimanche et a de bonnes chances de figurer dans le groupe qui sera divulgué en début d'après-midi.

Suspendu pour cette rencontre capitale, Neymar était lui aussi présent lors de cette séance, avec le sourire comme souvent en ce début de saison.

C'est devenu une habitude mais le PSG va aussi emmener deux titis : El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaïre Emery seront dans le groupe parisien et n'iront pas renforcer les U19 de Zoumana Camara, contrairement à Ayman Kari et Ismael Gharbi.