Juventus - Paul Pogba s'exprime sur son opération du genou : "Tout s'est bien passé"

Paul Pogba a donné de ses nouvelles après avoir été opéré du genou. Il annonce que l'opération s'est « très bien passée. »

Paul Pogba a posté ce mardi une vidéo sur son compte Twitter. Le joueur a pris la parole pour donner de ses nouvelles après avoir subi une méniscectomie externe sélective sous arthroscopie lundi soir.

« L'opération s'est très bien passée, on va récupérer et revenir très très vite. Je voulais vous remercier, tous, pour vos messages, votre support. Sachez que mentalement ça va, malgré tous les soucis, malgré la blessure et les autres problèmes (l'affaire Pogba, n.d.l.r.), mais mentalement ça va, on garde la tête haute », a confié le milieu de terrain.

Paul Pogba s'est également exprimé en Italien avant de montrer son genou pansé. En raison de cette opération, sa participation à la prochaine Coupe du monde reste incertaine.