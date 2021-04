Juventus-Napoli – Pirlo pas inquiet pour son poste

Malgré une entrevue entre Massimiliano Allegri et le président de la Juve, Andrea Agnelli, Andrea Pirlo ne se sent pas menacé.

Mercredi (à 18h45), la Juventus (4e) reçoit le Napoli (5e) en match en retard de la 3e journée de Serie A. A la veille du choc entre les deux équipes qui comptent le même nombre de points (56), Andrea Pirlo, le choc turinois, a une nouvelle fois été interrogé sur son avenir à la tête du club mais il ne se montre pas inquiet et ce, malgré des rumeurs sur un remplacement par Massimiliano Allegri.

Sur la rencontre entre le président de la Juventus, Andrea Agnelli et Massimiliano Allegri

« J'ai été averti par le président Agnelli en personne qu'il avait rencontré Allegri. Le football est une chose, l'amitié en est une autre. »

Sa relation avec ses joueurs

« Je sens leur confiance. Je suis tout le temps en contact avec eux, j'aime leur parler avant et après l'entraînement et ils me donnent une grande confiance dans le travail que nous faisons. »

Juventus-Napoli, un choc décisif ?

« Demain ce sera un match important mais pas décisif. Les deux équipes s'affrontent avec les mêmes objectifs et le même désir de les atteindre. La pression est là et c'est normal mais nous sommes habitués à ça. Avant nous nous battions pour le titre mais cette saison nous luttons pour se qualifier en Ligue des champions. Et avec ce classement, nous savons que nous devons surveiller ceux qui sont derrière nous. »

Paulo Dybala sera-t-il apte à jouer ?

« Paulo va bien, il a recommencé à tirer au but sans douleur à l'entraînement. J'espère qu'il pourra jouer demain. »

Szczesny ou Buffon pour garder les cages contre le Napoli ?

Demain, dans les buts, ce sera Szczesny qui jouera. Il veut se racheter après sa mauvaise performance lors du derby (2-2 contre le Torino) et je suis sûr que demain, il nous montrera tout son talent. »