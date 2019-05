Juventus, Matuidi prêt à accueillir Pogba : "Les bons joueurs comme lui sont toujours les bienvenus"

L'international français espère être rejoint par son compatriote à Turin. Des doutes subsistent concernant l'avenir de Paul Pogba à Manchester United.

Partira, partira pas ? Là est toute la question pour Paul Pogba. Annoncé au notamment, le milieu de terrain français pourrait quitter cet été. D'autant plus que les Red Devils, sixièmes de , ne disputeront pas la la saison prochaine, un facteur à prendre en compte pour le joueur de 26 ans. Revenu à Old Trafford en 2016, Paul Pogba est à un virage de sa carrière et plusieurs options s'offrent à lui, des rumeurs lors des derniers mois l'ont annoncé au Real mais aussi au Barça ou encore de retour à la .

Dans une interview accordée à La Stampa, Blaise Matuidi n'a pas caché qu'il est prêt à accueillir à bras ouverts son coéquipier en équipe de France, Paul Pogba, si le milieu des Red Devils souhaite revenir à la Juventus cet été : “Paul Pogba ? Tous les grands joueurs sont les bienvenus ici : je lui souhaite le meilleur et espère qu'il prendra la bonne décision. Seulement, il connaît sa situation et sait à quel point il est vraiment bon".

Matuidi comme chez lui à la Juventus

Sous contrat jusqu'en juin 2020, Blaise Matuidi se sent bien à la Juventus. Le milieu de terrain de 32 ans espère rester encore plus longtemps chez les Bianconeri et a avoué qu'il aimerait prolonger son contrat dans les semaines à venir : "Je suis heureux à la Juve, je me sens chez moi et je n’ai aucun problème. Je reste à 100% et Mino Raiola se chargera de mon renouvellement de contrat. Il en sait plus que quiconque".

Le Français a défendu son entraîneur : "Massimiliano Allegri a fait du bon travail ici et j’espère qu’il restera. Il a fait preuve d’une grande qualité et c’est un excellent entraîneur. Nous devons penser à jouer et à faire un bon match dimanche soir au stade contre l' pour célébrer le Scudetto. Nous voudrions donner une bonne impression de nous-mêmes car nous devons bien finir pour pouvoir célébrer le Scudetto devant nos fans".

Vainqueur du Scudetto pour la deuxième fois, Blaise Matuidi a encore joué un rôle majeur dans la saison de la Juventus. Titulaire indiscutable sur la pointe gauche du milieu de terrain, l'international français regrettera certainement l'échec de son équipe en Ligue des champions. Mais l'infatigable milieu de terrain a encore de beaux jours devant lui à Turin et reviendra, en compagnie de son équipe, probablement encore plus motivé la saison prochaine.