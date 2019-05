Juventus - Massimiliano Allegri sur le départ ?

Allegri serait prêt à quitter la Juventus en fin de saisons selon la presse italienne, ce que le club nie formellement.

Massimiliano Allegri pourrait quitter la en fin de saison après cinq ans passés sur le banc des Bianconeri, selon La Stampa et La Repubblica. Depuis son arrivée, le club a remporté à cinq reprises le Scudetto et disputé deux finales de , perdues en 2015 contre Barcelone (1-3) et en 2017 contre le (1-4). Allegri est sous contrat avec la Juve jusqu'en juin 2020.

Le départ de l'entraîneur italien est à l'ordre du jour depuis un moment, mais selon ces deux journaux, la volonté de l'entraîneur de quitter Turin se serait renforcée, dans l'optique de trouver un autre challenge à relever. Un intérêt du PSG (où Thomas Tuchel est en poste depuis seulement un an et a récemment prolongé jusqu'en 2021) ou de Barcelone, où Ernesto Valverde est fragilisé après l'élimination en Ligue des champions contre , sont évoqués.

Il semble donc que l'ancien entraîneur de l' ne soit pas parti pour aller au bout de son contrat dans le Piémont et un nouvel entraîneur pourrait arriver dès la saison prochaine. Les dirigeants bianconeri rêvent de Pep Guardiola, actuellement à . Un retour d'Antonio Conte, libre depuis son départ de en fin de saison dernière, est également une option, même s'il intéresse également l' .

Malgré tout, la Juventus a tenu à démentir toute velléité de départ de son entraîneur. Comme l'a déclaré Fabio Paratici, coordinateur technique du club, à Tuttosport : "Nous étions tous dans des endroits différents. Ces quinze derniers jours, il n'y a eu aucune opportunité pour Allegri de rencontrer le président. Comment auraient-ils pu discuter ou se disputer ?"

"Je serai sur le banc, parce que je veux rester à la Juventus et j'ai encore un an de contrat. Je vais bientôt rencontrer les dirigeants pour parler de la saison prochaine", déclarait le principal intéressé après le match nul contre l'Inter (1-1), il y a 10 jours. La rencontre attendue entre Allegri et Agnelli - le président du club - n'a pas encore eu lieu. Mais elle devrait être l'occasion de mettre les choses au clair. Les prochains jours seront décisifs pour l'avenir du coach du champion d' .