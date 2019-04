Juventus - Massimiliano Allegri : "Rester de nombreuses années comme Ferguon ? J'espère"

L'entraîneur des Bianconeri s'est confié sur son avenir et la fin de saison de son équipe dans un entretien au Corriere della Serra.

Avant le choc de contre l'AC Mian ce samedi (18h) et le quart de finale aller de , mercredi (21) à Amsterdam contre l' , Massimiliano Allegri a accordé un entretien au Corriere della Serra. Il se projette sur la fin de saison et notamment cette double confrontation contre les tombeurs du . L'Italien évoque aussi son avenir et révèle qu'il se verrait bien s'inscrire dans la durée à Turin, lui qui est sous contrat jusqu'en 2020.

"Si en ce serat possible d'avoir un manager comme Ferguson ? J'espère, car cela voudrait dire rester de nombreuses années à la ", a-t-il déclaré. L'Ecossais, retraité en 2013, est resté 27 ans sur le banc de . Allegri, pour sa part, est arrivé sur le banc des Bianconeri en 2014.

Surtout, Ferguson a remporté deux fois la Ligue des champions avec les Red Devils, ce que n'a pas réussi Allegri, malgré deux finales disputées, la dernière à Cardiff en 2017 perdue contre le Real (1-4). "La suffisance et la vanité peuvent vous faire perdre le sens des réalités, elles ne vous permettent pas de voir les forces de votre adversaire", a-t-il déclaré à propos de cette rencontre. "En finale contre Madrid, nous avions trop d'optimisme et de sécurité."

Une Ligue des champions que les Bianconeri envisagent de remporter cette saison, avec le renfort de Cristiano Ronaldo. "Si c'est mieux d'être outsider ou favori ? En Europe, vous devez gagner, comme en Italie. L'Ajax ? Le football néerlandais était un football total parce que tout le monde savait comment jouer et dans quelle partie du terrain. Le fait que le football néerlandais est de nouveau compétitif est dû aux talents individuels - des talents individuels dans un système qui apprend aux jeunes comment jouer au football, qui ne n'en fait pas des robots."