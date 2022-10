Juventus : Massimiliano Allegri calme les ardeurs autour de Paul Pogba

Paul Pogba n'a toujours pas disputé le moindre match officiel avec la Juventus cette saison en raison d'une blessure, mais se rapproche d'un retour.

Paul Pogba est en plein contre la montre depuis plusieurs semaines. Un contre la montre que, contre toute attente, l'international français semble sur le point de gagner. Blessé depuis le début de saison, Paul Pogba a d'abord refusé de se faire opérer, puis y a finalement été contraint, étant écarté des terrains encore plus longtemps que prévu.

Pogba plus rapide que la musique

Néanmoins, Paul Pogba a repris la course ces derniers jours et se hâte pour faire son retour à la compétition et avoir une chance de disputer la Coupe du monde avec l'équipe de France. Pourtant, avant le match aller face au PSG début septembre, Massimiliano Allegri, qui avait confirmé l'opération de Paul Pogba, annonçait que le Français ne rejouerait pas avec la Juventus avant 2023.

Paul Pogba est donc sacrément en avance puisqu'un retour à la compétition a été évoqué par la presse italienne pour le match en Ligue des champions face à Benfica mardi ou en Serie A le week-end suivant. L'entraîneur de la Juve a eu des nouvelles positives concernant l'état de forme de Pogba et de Federico Chiesa, absent de longue durée, qui accélère son rétablissement après une blessure aux ligaments croisés en participant à un match amical.

"Mettre en péril tout ce travail serait de la folie"

Allegri a toutefois insisté sur le fait que personne ne serait réintégré dans l'équipe de façon précipitée. "Paul a fait des choses avec l'équipe, et n'oublions pas qu'il n'a pas fait d'entraînement sérieux depuis le 23 juillet", a-t-il déclaré aux journalistes. "Nous devons lui laisser du temps. Se précipiter pour le faire revenir un match plus tôt et mettre en péril tout ce travail serait de la pure folie."

Le retour de Pogba à Turin a été presque immédiatement gâché par une blessure. Il a souffert d'une blessure au ménisque en juillet et a été contraint de rester sur la touche alors que la Juve a connu un début de saison difficile et que ses espoirs de disputer la Coupe du monde sont remis en question. Il semble cependant prêt pour un retour imminent, ce qui donnerait un coup de fouet à la Vieille Dame.

La Coupe du monde est officiellement dans moins d'un mois, ce qui signifie que le joueur de 29 ans doit se dépêcher s'il veut faire son retour à la compétition et démontrer au sélectionneur de l'équipe de France qu'il est proche d'être à 100% pour faire partie de la liste qui sera dévoilée le 9 novembre lors du journal de 20h sur TF1. Paul Pogba est proche de toucher au but, mais le plus dur reste, visiblement, à faire.