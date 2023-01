Juventus : le peuple réclame Zinedine Zidane !

Toujours libre de tout contrat, Zinedine Zidane est à la recherche d'un nouveau défi et du côté de Turin, le Français est très bien vu.

La lourde défaite de la Juventus sur la pelouse de Naples a réveillé les vieux démons turinois. La Juventus a redressé la barre ces dernières semaines en se replaçant bien dans la course à la qualification pour la Ligue des champions et même dans la course au titre, mais le choc face au leader napolitain a montré une nouvelle fois les limites de la Vieille Dame.

Un retour à Turin ?

Troisième de Serie A, la Juventus ne sera très probablement pas championne d'Italie cette saison puisqu'elle pointe désormais à dix points de Naples et a d'ores et déjà été éliminée en Ligue des champions, dès la phase de poules. Autant dire que les attentes des supporters turinois sont loin d'être atteintes et Massimiliano Allegri est dans l'oeil du cyclone.

Le technicien italien ne fait pas l'unanimité auprès des supporters d'autant plus qu'un nom bien plus ronflant est disponible sur le marché : Zinedine Zidane. Après avoir vu l'équipe de France lui passer sous le nez avec la prolongation de Didier Deschamps, l'ancien entraîneur du Real Madrid, qui a indiqué vouloir bientôt revenir sur les terrains, va se mettre en chasse d'un nouveau projet.

Les supporters votent pour !

Entraîner la Juventus pourrait être une option pour Zinedine Zidane qui a joué pendant plusieurs saisons dans le Piémont avant d'aller au Real Madrid et du point de vue des supporters, ce serait un rêve. Ce lundi, la Gazzetta dello Sport a mis en place un sondage visant à savoir qui les supporters de la Juventus veulent voir sur leur banc la saison prochaine.

Seulement 16,3% des votants se sont montrés favorables au maintien de Massimiliano Allegri sur le banc de la Juventus. Mais alors qui veulent-ils voir succéder à l'Italien ? Zinedine Zidane sans aucun conteste. L'ancien numéro 10 des Bleus a été plébiscité par les fans qui ont voté à 41% en la faveur de sa venue sur le banc de touche turinois. Un véritable cri du coeur.

Si la réputation de Zinedine Zidane est très élevée, les options pour son avenir ne le sont pas tout autant, le Français a indiqué par le passé ne pas vouloir entraîner dans un championnat où il ne parle pas la langue, excluant l'Angleterre, il ne reste donc que la France, l'Espagne et l'Italie. En France, le spectre de le voir au PSG règne toujours tandis qu'en Espagne le voir ailleurs qu'au Real Madrid semble compliqué. Autant dire que la Juventus a réellement ses chances et que les supporters pourraient voir leur souhait exaucé.