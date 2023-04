Juventus : Jérôme Rothen garde espoir en Paul Pogba

De retour de blessure, Paul Pogba est loin de son meilleur niveau depuis un an, mais l'ancien international français ne perd pas espoir.

Depuis maintenant un an, Paul Pogba enchaîne les galères sur et en dehors du terrain. L'affaire l'ayant opposé à son frère, Matthias, en dehors des terrains a énormément agité la chronique il y a quelques mois, tout comme ses blessures à répétitions, lui qui n'a pas été épargné depuis avril dernier.

Paul Pogba semble enfin en avoir fini avec ses pépins physiques et retrouve petit à petit la compétition avec la Juventus. Privé de la Coupe du monde 2022, l'international français a fait ses débuts en match officiel avec la Juventus seulement au mois de mars après s'être blessé en juillet dernier.

"Le talent de Pogba n'a pas disparu"

Alors forcément, Massimiliano Allegri prend des pincettes avec son numéro 10 et compte le faire monter en puissance en lui donnant de plus en plus de temps de jeu. Reste à savoir si Paul Pogba peut retrouver son meilleur niveau après une aussi longue absence des terrains. Mais pour Jérôme Rothen, il ne fait aucun doute que la meilleure version de Paul Pogba existe toujours, comme il l'a confié dans son émission sur RMC.

"Je mettrais quand même un bémol, on parlait du talent de Neymar, et je trouve aussi que Pogba a énormément de talent. Il sait tout faire. Il m'a souvent impressionné. Ce talent l'a n'a pas disparu. Bien sûr qu'il s'est blessé, qu'il a des choses dans la tête, que ses histoires te gangrènent la vie et ta carrière", a lancé l'ancien du PSG.

"Il n'est pas cramé"

"Chaque chose en son temps, une fois qu'il les aura régler, il aura la tête vidé et il reprendra le dessus. Pour moi, il n'est pas cramé. Il n'a pas 39 ans. On ne sait pas comment il va gérer cette affaire familiale", a ajouté Jérôme Rothen. De son côté, Emmanuel Petit est un peu plus mesuré et pense que l'affaire extra-sportive autour de Paul Pogba a une énorme influence sur sa force mentale.

"Cette affaire a détruit les relations dans sa famille. C'est un garçon très affectif et ça l'a détruit quelque part. Cela a laissé des cicatrices incroyables au sein de sa famille. Il faut avoir une ressource et une force au fond de toi pour revenir plus armé et se sentir soutenu par sa famille, et je ne pense pas que ce soit le cas actuellement", a analysé l'ancien d'Arsenal.

"Avec toute sa carrière, on a vu la proximité qu'il affichait avec ses frères, avec sa mère, on a l'impression que c'était un clan uni, imperméable. On sentait une force et tout ça a implosé. Ce n'est pas le joueur de football qui m'inquiète, c'est l'homme. Et avant d'être un joueur de football, il faut que l'homme soit bien dans sa peau", a conclu le champion du monde 1998.