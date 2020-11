Juventus-Ferencvaros, l'heure de Dybala est arrivée

Pragmatisme. Le mot d'ordre du moment à Continassa, où la a préparé le match à domicile de ce soir, à 21h, contre Ferencvaros. Un rendez-vous à ne pas manquer, notamment pour Paulo Dybala. Qui, probablement, obtiendra une place dans le onze de départ de la Vieille Dame contre l'équipe hongroise.

La trace vient d'Andrea Pirlo, qui estime l'Argentin prêt à aider l'équipe. "Paulo est prêt, il va mieux, il s'est entraîné en continu pendant la pause en dehors des premiers jours aux antibiotiques. Il bougeait mieux, il a retrouvé de la force dans ses jambes et on verra s'il peut être aligné dès le départ" , a ainsi expliqué l'entraîneur.

Si Paulo Dybala connaît un début de saison en dessous des aspirations, les circonstances atténuantes ne manquent certainement pas. De la période d'inactivité après sa blessure à , à la gastro-entérite subie en équipe nationale, en passant par les problèmes génito-urinaires. À Turin, pleinement dans le groupe, Dybala a pu perfectionner sa condition athlétique. Tout cela en pouvant compter sur l'estime de Pirlo, lequel rêve de pouvoir aligner un trio d'attaque redoutable avec Ronaldo et Morata.

