Juventus, Emre Can sorti sur blessure

Lors du match opposant la Juventus à l'AC Milan, l'Allemand Emre Can a contracté une blessure à la cheville.

L'infirmerie de la de Turin se remplit de plus en plus. Avant ce samedi, Cristiano Ronaldo, Dougals Costa, Cuadrado, Barzagli et Caceres y figuraient. Et tout ce beau monde vient d'être rejoint par Emre Can.

Lors du match opposant la Juventus à l' , à l'occasion de la 31e journée de , l'international allemand a contracté un coup à la cheville dans un duel. Il a été incapable de poursuivre la rencontre et a dû céder sa place à son compatriote Sami Khedira.

La défection d'Emre Can est problématique pour Massimiliano Allegri puisque l'ancien joueur de s'est imposé comme titulaire dans l'entrejeu depuis plusieurs semaines. Il a joué l'intégralité des sept dernières parties de la Vieille Dame.

Cette saison, Emre Can avait déjà dû manquer un mois et demi de compétition en raison d'un souci de santé. Durant l'hivert, il avait été opéré avec succès d'un nodule thyroïdien.