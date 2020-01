Juventus, Dybala évasif sur son avenir

Sous contrat jusqu’en 2022, l’attaquant argentin reste flou sur la question de son futur.

Dans un entretien au Guardian, Paulo Dybala affirme qu'il a failli quitter la Juve, lui dont le nom est souvent revenu en , à notamment :

Lille-PSG : Juan Bernat vers un forfait, absent à l'entraînement

L'article continue ci-dessous

"J’étais proche de partir. C’était dans l’idée du club, je le savais. Jusqu’à la dernière minute, j’ai attendu". Dybala est finalement resté, mais la question d'un éventuel départ dans le futur se pose toujours :

"J’ai encore deux années de contrat. Ce n’est pas une courte période mais ce n’est pas non plus très long", a précisé La Joya, qui renvoie la balle à la Juve :

"On verra quels sont les plans de la . On verra s’ils pensent que je dois partir ou s’ils veulent me voir rester. C’est au club de prendre la décision."