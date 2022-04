Juventus : Chiellini sensible aux sirènes de la MLS ?

L'éternel Giorgio Chiellini, a passé 17 belles années à la Juventus, mais sa fructueuse période à Turin pourrait prendre fin à l'été 2022, car le défenseur vétéran admet qu'il "doit évaluer beaucoup de choses". Le légendaire défenseur central est âgé de 37 ans, mais il reste lié à un contrat avec les poids lourds de la Serie A jusqu'à la fin de la saison prochaine.

Chiellini va devoir réfléchir

Cet accord pourrait toutefois ne pas être honoré, alors que l'on parle d'un intérêt de la part de la MLS, Chiellini concédant qu'un nouveau défi pourrait l'attirer si la décision de retarder la retraite d'au moins 12 mois supplémentaires était prise. S'exprimant lors de l'inauguration de la nouvelle agence Reset Group de David Lippi, Chiellini a évoqué son avenir personnel.

"Je profite des jours, je suis heureux et serein, je dois comprendre et évaluer beaucoup de choses. Je pense aux matchs en attendant et je les apprécie", a-t-il confié. Pour rappel, les Bianconeri avaient eu la bonne idée d'arracher Chiellini à la Roma en 2004, mais l'ont immédiatement autorisé à rejoindre la Fiorentina via un accord de copropriété.

Quel bilan en 17 ans à la Vieille Dame ?

Il a été accueilli à Turin un an plus tard après avoir impressionné à Florence et n'a pas regardé en arrière. Au cours de 17 saisons mémorables, Chiellini a disputé 554 matches pour la Juventus - et a assumé les fonctions de capitaine du club lorsque Gianluigi Buffon est parti au Paris Saint-Germain en 2018. Il a remporté 19 trophées, tout en participant à deux finales de la Ligue des champions, et il est le seul homme à avoir participé aux neuf titres de Serie A remportés par la Juve pendant l'âge d'or du club. Vers la fin d'une incroyable aventure ?