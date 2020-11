Juventus, Bonucci indisponible deux semaines

La de Turin ne pourra pas compter sur son chevronné arrière Leonardo Bonucci d’ici la fin du mois. En délicatesse avec une cuisse, l’international azzurro est contraint d’observer un repos forcé.

Bonucci ratera la réception de en championnat (21 novembre) et celle de Ferencvarois en Ligue des Champions (24 novembre). Les Bianconeri espèrent pouvoir le récupérer pour le duel face au Bénévento, voire le duel contre Kiev en C1.

Bonucci est le joueur le plus utilisé par Andrea Pirlo depuis l’entame de la saison. Il n’a raté que 28 minutes lors des 9 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Seul le Brésilien Danilo a fait mieux (810 minutes).

Pour le coach piémontais, la bonne nouvelle c’est qu’il pourra compter sur le revenant Matthijs De Ligt afin de composer la charnière centrale en compagnie de Giorgio Chiellini.

