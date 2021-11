Juventus-Atalanta (0-1) : la Vieille Dame battue et décrochée

Septième de Serie A avec 21 points au compteur, la Juventus Turin, distancée par la concurrence, recevait l'Atalanta Bergame, quatrième, ce samedi soir. Objectif : revenir à une unité de son adversaire du soir, qui en cas de victoire, pouvait déjà prendre le large.



Dans ce contexte particulier de défaite interdite pour les Turinois, la Vieille Dame pouvait compter sur le retour de Paulo Dybala, titulaire avec le brassard de capitaine. En face, c'est une Atalanta Bergame sûre de ses forces qui se déplaçait à Turin, puisque les hommes de Gian Piero Gasperini sont invaincus à l'extérieur depuis le début de la saison 2021/22.



L'Atalanta en totale maîtrise à Turin



Sur la pelouse de l'Allianz Stadium, les visiteurs ont réussi un début de partie convaincant, contrariant les plans de la Juventus Turin. Ainsi, c'est fort logiquement que l'Atalanta est parvenue à ouvrir le score. Le but a été l'oeuvre de Duvan Zapata (28e), auteur d'une frappe limpide depuis la droite de la surface, venant heurter la transversale avant de faire mouche.



Dépassée par la qualité technique et tactique de son adversaire du soir, la Vieille Dame n'a rien montré ou presque en première période. Au retour des vestiaires, le réveil n'a pas eu lieu. Seule situation dangereuse, une frappe du Français Adrien Rabiot (65e), détournée. En toute fin de match (90e+4), les locaux ont frôlé le point du match nul. Mais la tentative enroulée de Paulo Dybala sur coup-franc direct s'est écrasée sur la barre transversale...



Incapable d'accélérer le rythme de la rencontre et de faire douter les partenaires de Duvan Zapata, la Juventus Turin s'est logiquement inclinée face à ses supporters. Déjà le cinquième revers de la saison pour les hommes de Massimiliano Allegri, qui voient décidément leurs espoirs de remporter le Scudetto s'envoler peu à peu au fil des semaines... Crise ?