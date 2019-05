Juventus, Allegri: "Ronaldo ne vient pas à Gênes"

Dernière conférence de Massimiliano Allegri en tant qu'entraîneur de la Juventus. Il se passera de Cristiano Ronaldo face à la Sampdoria.

Journée spéciale pour Massimiliano Allegri: dernière conférence de presse en tant qu'entraîneur de la après l'annonce de l'adieu qui a mis fin à cinq années de triomphe avec onze trophées conquis.



A la veille du match contre la (dimanche, 18h00), l'entraîneur toscan a annoncé la formation qui sera sans Cristiano Ronaldo.



"Il n'y a rien à dire, je vous dis la composition: Pinsoglio joue, puis Caceres, Rugani, Chiellini, De Sciglio, Cuadrado, Emre Can, Bentancur, Pereira, Dybala et Kean. Szczesny a eu un problème au genou et devra probablement subir une arthroscopie. Pour le reste, je vous remercie tous, nous disons au revoir à partir de là en buvant un verre pour un toast à la fin de l'année. Nous vous verrons au stade avec qui sera là, sinon rendez-vous sur d'autres écrans. Ronaldo ne vient pas, il reste en vue des matches avec le ."



Pour Allegri, il y a un été ardent à venir entre les négociations pour se remettre sur le banc et passer des vacances à la plage dans sa Toscane natale : "Nous voulons faire un bon match pour finir contre une équipe qui a très bien réussi grâce au bon travail de Giampaolo. Ensuite, nous allons à la mer, nous prenons un peu de soleil: ils m'ont averti de mettre une crème à haute protection sinon je vais prendre une insolation Protection 50?"