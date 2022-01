Juventus : Allegri met fin au débat pour Morata

A l'approche du choc face au Napoli, qui déterminera une bonne partie de cette deuxième partie de saison, Massimiliano Allegri a fait le point sur les dossiers chauds du moment côté bianconeri.

"Bonucci sera absent, c'est sûr, on verra pour la Supercoppa. Danilo sera de retour la semaine prochaine. Pellegrini et Kaio Jorge ont eu une grippe et ont travaillé seuls, ils ne seront pas là demain. Chiesa et Dybala ont récupéré. Locatelli va rejouer et entre McKennie, Rabiot et Bentancur, deux vont jouer", a précisé l'entraîneur concernant l'état de son groupe.

"Chiesa est très bien, je dois faire un choix entre qui jouer devant. Chiesa et Dybala, tous deux revenus de blessure, pourraient alterner. Soit l'un joue, soit l'autre joue."

Mais la partie la plus attendue de cette conférence de presse tournait autour du mercato hivernal, et en particulier l'avenir d'Alvaro Morata, convoité par le Barça.

"Morata" ? J'ai dit à Alvaro qu'il ne bougerait pas d'ici. Il reste, c'est tout, a tranché Allegri. C'est un joueur qui a marqué 21 buts l'année dernière, cette année il en a déjà marqué sept. C'est un joueur qui peut être performant, son problème est que dans le football il y a des étiquettes. Il a les chiffres d'un joueur important mais il est considéré comme quelqu'un à qui il manque quelque chose."

En revanche, Aaron Ramsey semble lui plus que jamais sur le départ. Enfin, le technicien a fait le point sur les cas de Covid qui touchent également son effectif.

L'article continue ci-dessous

"Ce sont les organes compétents qui doivent décider. Nous ne pouvons nous entraîner et jouer qu'avec ceux que nous avons. C'est un état d'urgence et nous devons trouver des solutions, pour le meilleur et pour le pire", a-t-il estimé.

"Nous nous sommes préparés à la jouer et nous la jouerons. Pour nous, c'est important, nous devons penser uniquement au match contre une équipe qui a cinq points de plus que nous et qui joue bien. Les autres dynamiques ne sont pas de mon ressort. Mon opinion personnelle ne compte pas, je dis qu'il faut respecter les rôles, celui qui est en charge doit prendre ses responsabilités et décider."

Allegri s'est également exprimé sur cette deuxième partie de saison en Serie A, alors que le suspense reste entier dans la course au titre. "L'Inter est l'équipe favorite pour remporter le Scudetto, c'est clair : elle seule peut le perdre."