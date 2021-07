Une nouvelle rencontre Juve-Sassuolo prévue pour Locatelli

La Juventus et Sassuolo se retrouveront la semaine prochaine pour Locatelli : l'objectif est de trouver un accord dans les plus brefs délais.

Troisième rendez-vous prévu entre la Juventus et Sassuolo pour Manuel Locatelli. Entre mercredi et jeudi, les différentes parties se réuniront à nouveau pour continuer à discuter d'un éventuel transfert de l'international italien, récent vainqueur de l'Euro 2020 avec la Nazionale, vers la Vielle Dame.

Locatelli est l'objectif numéro un de la Juventus pour renforcer son milieu de terrain, et le joueur est le souhait numéro un de Massimiliano Allegri. Le club de la Juventus a déjà présenté une offre officielle de prêt avec obligation de remboursement - sous certaines conditions - fixée pour un montant avoisinant les 30 millions d'euros.

Un prix fixé à 40 millions d'euros par Sassuolo

La Juventus Turin aimerait mettre en place une opération très similaire à celle qui a amené Federico Chiesa à Turin il y a un an. De son côté, Sassuolo souhaite vendre Locatelli directement et récupérer immédiatement des liquidités. Le club émilien a fixé le prix du milieu de terrain milanais de 23 ans à 40 millions d'euros.

Locatelli a déjà communiqué à Sassuolo l'envie de porter la chemise noire et blanche. Le footballeur né en 1998 ne souhaite pas déménager à l'étranger, malgré les fréquentations d'Arsenal, mais pousse pour déménager à Turin et évoluer sous les ordres de Massimiliano Allegri, un technicien respecté.

La semaine prochaine, la Juventus et Sassuolo se rencontreront pour la troisième fois. Le but sera de parvenir à un accord définitif avec une formule qui puisse satisfaire toutes les parties. Les parties restent optimistes quant à la conclusion de l'accord, en attendant la fumée blanche, et le transfert de l'Italien.