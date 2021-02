Juve, Ronaldo se voit déjà en finale de C1

Cristiano Ronaldo dévoile un discours d'ambition avant la phase à élimination directe de la C1.

Cristiano Ronaldo a rallié ses coéquipiers pour utiliser le huitième de finale de la Ligue des champions contre Porto comme premier pas vers la finale de la C1 en mai.

Avant le match aller de mercredi soir à l'Estadio do Dragao face au FC Porto, le quintuple vainqueur de la Ligue des champions a exprimé son enthousiasme à l'idée de disputer à nouveau la phase à élimination directe, avec les possibilités que cela apporte.

"C'est ça la Ligue des champions, les huitièmes de finale", a-t-il écrit sur Instagram. «C'est presque comme si une autre compétition commençait à partir de ce moment et que tout le monde devait apporter sa meilleure contribution, car chaque détail peut faire la différence."

«Au cours des deux dernières années, nous sommes rentrés chez nous plus tôt que prévu, mais nous continuons de viser plus haut chaque saison et cette année ne fait pas exception."

"Demain, nous avons un match très important contre une équipe très forte et je ne peux qu'espérer que ce sera le début de la longue marche que nous voulons faire jusqu'à la finale."

«Respect de l'adversaire, ambition de victoire et concentration à 100% sur nos objectifs."

"Allons-y, les gars! Fino alla fine!"

Pour rappel, la Juventus affrontera Porto en huitièmes de finale de la Ligue des champions et Andrea Pirlo s'attend à un défi difficile.

L'entraîneur italien a parlé de l'équipe portugaise à la veille de leur match aller et les a comparés à l'équipe de l'Atletico Madrid de Diego Simeone.

"Ce sera un match très difficile", a déclaré l'entraîneur. "Ils défendent très bien et ont fait quatre ou cinq Clan Sheets en Ligue des champions."

«C'est une équipe compacte, dans le style de l'Atletico Madrid. Ils sont très bons pour fermer des espaces. Donc, nous devons être patients et ne pas forcer les choses parce qu'ils sont bons pour la contre-attaque."

"Porto est différent de nous et ils jouent différemment dans leur championnat et en Ligue des champions."