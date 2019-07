Juve - Rabiot : "C'est un club très prestigieux"

Adrien Rabiot était présenté à la presse ce mardi matin, dans la foulée de sa signature à la Juventus Turin pour les cinq prochaines saisons.

Arrivé officiellement à la pour cinq ans après l'expiration de son contrat au PSG, Adrien Rabiot était présent en conférence de presse ce mardi matin. Le milieu de terrain a notamment évoqué son arrivée au club et ses ambitions avec le champion d' .

"La Juve est un grand club, très prestigieux, avec une grande histoire et une tradition européenne. Selon moi, il s'agit d'un pas en avant par rapport au PSG, a-t-il d'abord affirmé, avant d'ajouter : La n'arrive pas du jour au lendemain. Je suis ici pour aider le club à gagner et à atteindre tous les autres objectifs."

Conscient de la forte concurrence à laquelle il va être confronté, il a également donné sa préférence concernant son positionnement sur le terrain. "Ma position préférée sur le terrain est celle de relayeur gauche dans un milieu à trois, mais je peux aussi jouer dans un milieu de terrain à deux comme je l'ai fait au PSG."

"Les derniers mois ont été compliqués"

Mis à l'écart au PSG depuis le mois de décembre en raison de son refus de prolonger son contrat pour partir libre cet été, Rabiot n'a plus joué depuis un match de poules de Ligue des champions remporté à Belgrade (4-1). Une période difficile pour l'international français. "Les derniers mois ont été compliqués tant sur le plan sportif que personnel, mais aujourd'hui je suis prêt à tout laisser derrière moi et à commencer cette nouvelle aventure. Nous nous sommes mis d'accord très rapidement. La Juve a une grande histoire avec beaucoup de grands joueurs français et j'espère apporter quelque chose de personnel."

Une arrivée qui va lui permettre de retrouver son ancien coéquipier Blaise Matuidi et peut-être Gianluigi Buffon, proche d'un retour. "Avec Blaise Matuidi, nous nous comprenons parfaitement. Il y a beaucoup de concurrence ici, même avec lui, pour un rôle de milieu de terrain, mais cela ne change rien à ma relation avec lui. C'est normal, a-t-il expliqué. Gianluigi Buffon m'a dit beaucoup de choses intéressantes. Il m'a dit que la Juve était le meilleur moyen de faire un pas en avant dans ma carrière. Une saison ici vaut bien plus que partout ailleurs."

Enfin, l'ancien toulousain est revenu sur son refus d'être réserviste avant le Mondial en et espère prouver qu'il peut être de nouveau sélectionné en équipe de . "Je reste un joueur français, sélectionnable. Ma décision était juste de ne pas être réserviste pour la . Mes performances feront que je serai disponible ou pas selon ce que décide le sélectionneur."