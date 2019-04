Juve - Matuidi et Kean victimes de cris racistes à Cagliari

Blaise Matuidi et Moise Kean ont de nouveau été victimes de cris racistes lors du déplacement de la Juve à Cagliari.

La Juve défiait pour le compte de la 30e journée du championnat d' mardi soir et peut remercier Moise Keane, sa nouvelle sensation auteur du second but de la soirée. L'ouverture du score ayant été l'oeuvre de Leonardo Bonucci.

Du 50/50 pour Bonucci

Le champion d'Italie aux 15 points d'avance au classement se déplaçait chez le club sarde avant un périlleux périple du côté de l' Amsterdam, le 10 avril prochain en quart de finale aller de la . La Juve était privée de Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Andrea Barzagli, Paulo Dybala, Juan Guillermo Cuadrado ou Sami Khedira.

Le club piémontais a signé un succès 2-0 sans forcer son talent, mais une nouvelle polémique raciste a émaillé cette rencontre. En effet, les joueurs turinois Matuidi, Kean et le latéral Alex Sandro ont été visés par quelques cris racistes...

La célébration de Kean n'a "rien arrangé" à la chose selon les propos controversés de Leonardo Bonucci au terme du match. « Kean sait que quand il marque, il devrait fêter ça avec ses équipiers. Il sait qu'il aurait pu faire quelque chose de différent. Il y a eu des cris racistes après le but. Blaise les a entendus et était en colère. Je pense que la faute est partagée à 50-50. Moise n'aurait pas dû faire ça et le virage n'aurait pas dû réagir comme ça. », a dit l'expérimenté défenseur italien dans des propos relayés par l'AFP.

Déjà la cible de cris racistes de la part de supporters de Cagliari dans le passé (en janvier 2018), Blaise Matuidi a tweeté une photo de Kean avec ce message : « Bianco+Neri #Notoracism » après la rencontre. À la Ligue italienne de sévir désormais.