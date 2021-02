Juve, Chiellini se compare à Ramos et Van Dijk

Le défenseur de la Juventus ne prétend pas avoir le même talent que Sergio Ramos ou Virgil van Dijk, mais il connaît son importance pour la Juve.

Giorgio Chiellini sait ce qu'il fait de mieux et connaît bien ses forces et ses faiblesses .L'Italien a été une figure clé dans la récente domination des Bianconeri sur le football italien, et il est prêt à tout faire pour gagner.

"Pour gagner des duels contre des attaquants, il faut être pessimiste et s'attendre au pire", a déclaré Chiellini à So Foot.

"[Andrea] Barzagli et moi n'avons pas la qualité stellaire de Sergio Ramos ou Virgil van Dijk."

"J'ai une sorte de double personnalité. Je suis assez timide et réservé, mais je suis capable de tout sur le terrain, juste pour gagner."

Défenseur traditionnel, Chiellini aime bien faire son travail défensif plus que contribuer en attaque. "Je suis très heureux de gagner un match", a ajouté Chiellini." Quand je fais un blocage ou que j'arrête un but, mon adrénaline augmente. C'est une joie différente de marquer un but. Ce n'est pas comparable, mais je me souviens de ces grands arrêts dans des matchs importants."

Par exemple, le but que j'ai marqué en quarts de finale de la Ligue des champions contre Barcelone m'a donné beaucoup moins de joie que d'avoir empêché Harry Kane de marquer à la 89e minute contre Tottenham."

L'Italien s'est heurté à la plupart des meilleurs attaquants du football, mais n'a jamais reculé, pas même contre Zlatan Ibrahimovic. "Je respecte beaucoup Zlatan", a déclaré Chiellini. "Nous nous respectons les uns les autres. Nous étions coéquipiers lors de ma première saison à la Juve. Je n'ai jamais eu peur de l'affronter. Je n'ai jamais pris de recul. Il est devenu un ennemi absolu en rejoignant l'Inter, puis un adversaire régulier avec AC Milan et l'équipe nationale."

La Juventus est l'un des clubs en faveur d'une Super Ligue européenne, et le défenseur lui-même serait intéressé à ce que cela se produise." Il y a cinq ans, j'ai dit [au président de la Juventus, Andrea] Agnelli, que je m'attendais à jouer. contre Barcelone, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, le Bayern [Munich] chaque semaine ", a déclaré Chiellini.

"Pour un footballeur de haut niveau, c'est la meilleure chose. "Je veux voir de grands changements. Peut-être un nouveau format pour la Ligue des champions. Nous devons améliorer le produit."