Juve-Ajax, retour statistique sur l'exploit de la jeune équipe de l'Ajax

Les stats Opta soulignent la qualité du jeu développé par l'Ajax pour éliminer la Juventus en quarts de finale de la Ligue des Champions.

Après le , l’ a obtenu le scalp de la ce mardi. Les Néerlandais n’ont pas fini de nous surprendre et filent en demi-finales. Outre le résumé de la rencontre, les stats Opta démontrent vraiment les ressources déployées par les Ajacides ce mardi soir. L'Ajax a ainsi débloqué plusieurs records nationaux et internationaux après cet exploit, records auxquels nous allons nous intéresser.

o L’Ajax est la 1ère équipe n’étant pas issue de l’un des 5 grands championnats européens ( , , , , ) à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions depuis le Eindhoven en 2004/05.

o L’Ajax est la 1ère équipe dans l’histoire de la Ligue des Champions à se qualifier pour les demi-finales de l’épreuve après avoir disputer 3 tours préliminaires.

o L’Ajax est qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des Champions pour la 4e fois de son histoire, la 1ère depuis 1996/97 où elle avait été éliminée en demi-finale par… la Juventus.

o L’Ajax n’a perdu aucun de ses 5 derniers déplacements contre des équipes italiennes en compétition européenne (3 victoires, 2 nuls), après avoir perdu 7 des 8 précédents (1 nul).

o La Juventus a perdu 2 matches à domicile sur une même campagne de Ligue des Champions pour la 1ère fois de son histoire (v le 7 novembre, 1-2 et ce soir contre l’Ajax, 1-2).

o La Juventus a perdu 3 de ses 6 dernières réceptions en Ligue des Champions (3 victoires), soit autant que lors de ses 52 précédentes (33 victoires, 16 nuls).

o L’Ajax a remporté 3 matches européens à l’extérieur consécutivement pour la 1ère fois depuis mars 1996-mars 1997 (6).

o L’Ajax a plus tiré (33-20), cadré (10-4) et évidemment marqué (3-2) que la Juventus sur ce double affrontement. D’ailleurs, l’Ajax a plus tiré que chacun de ses adversaires sur ses doubles affrontements en Ligue des Champions 2018/19.

o L’attaquant de la Juventus Cristiano Ronaldo a marqué lors de ses 6 derniers matches de Ligue des Champions contre l’Ajax, totalisant 9 buts. Le Portugais a inscrit 52% de ses buts dans la compétition lors de la phase à élimination directe (65/126).

o Matthijs De Ligt (19 ans et 246 jours) est le plus jeune joueur néerlandais à marquer un but dans un match à élimination directe de Ligue des Champions depuis Nordin Wooter en avril 1996, pour l’Ajax contre le (19 ans et 237 jours).