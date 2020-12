Justice – La plainte pour diffamation de Deschamps contre Cantona déclarée nulle

La justice a rendu son verdict dans l'affaire judiciaire opposant Didier Deschamps à Eric Cantona pour des propos jugés diffamatoires.

Souvenez-vous : en 2016, Didier Deschamps publiait sa liste des 23 joueurs retenus pour l'Euro 2016, une compétition organisée en et où les Bleus s'étaient inclinés en finale face au (avec le désormais célèbre but d'Eder).

Une affaire qui remonte à 2016

Lors de la publication de la liste des 23, Didier Deschamps n'avait pas sélectionné Karim Benzema et Hatem Ben Arfa. Une interview de Benzema à Marca avait fait grand bruit puisque l'attaquant du estimait que le sélectionneur des Bleus « [avait] cédé à la pression d'une partie raciste de la France. »

Quelques jours plus tôt, interrogé par le Guardian, Eric Cantona, ancien coéquipier de Didier Deschamps en équipe de France, tenait des propos similaires : « Benzema est un grand joueur, Ben Arfa est un grand joueur. Mais Deschamps, il a un nom très français. Peut-être qu'il est le seul en France à avoir un nom vraiment français. Personne dans sa famille n'est mélangé avec quelqu'un, vous savez. Comme les Mormons en Amérique [...] Je ne suis pas surpris qu'il ait utilisé la situation de Benzema pour ne pas le prendre. Surtout après que Valls ait dit qu'il ne devrait pas jouer pour la France. Ben Arfa est peut-être le meilleur joueur en France aujourd'hui, mais il a des origines. Je suis autorisé à m'interroger à propos de ça. […]Une chose est sûre, Benzema et Ben Arfa sont deux des meilleurs joueurs français et ne seront pas à l'Euro. Et pour sûr, Benzema et Ben Arfa ont des origines nord-africaines. Donc le débat est ouvert. »

Eric Cantona avait réitéré ses propos lors d'une interview accordée au journal Libération : « Je remarque aussi que Benzema a été victime de raccourcis incroyables, du type « Benzema dit que Deschamps est raciste ». Comme ça, on évite de poser les questions. Après, il est clair que si on m'enlève un joueur comme Benzema, on me prive d'une partie du plaisir. Je trouve ça injuste, ce qui m'incite à me poser des questions. »

2020, épilogue de l'affaire judiciaire

Le 30 mai 2016, l'avocat de Didier Deschamps, Maître Carlos Brusa, déclarait qu'il allait porte plainte pour diffamation contre Eric Cantona : « Je vais lancer des actions au civil et au pénal pour faire sanctionner ces propos calomnieux et diffamatoires qui portent atteinte de façon inadmissible à l'intégrité de M. Deschamps. »

En novembre 2017, Éric Cantona s'était présenté en personne au palais de justice de Paris, convoqué par le juge pour sa mise en examen. Didier Deschamps n'étant lui pas présent.

Et ce vendredi 11 décembre 2020, cette affaire judiciaire vient de connaître son épilogue. Le tribunal correctionnel de Paris considère que la manière dont la plainte était rédigée était de nature à « engendrer une incertitude quant à l'étendue des faits dont avait à répondre le prévenu » et été déclarée nulle. Concrètement, les propos visés par la diffamation n'étaient pas clairement définis.

« Justice a été faite » a déclaré l'avocate d'Eric Cantona, Maître Céline Bekerman. Didier Deschamps dispose de dix jours pour faire appel de cette décision.