Justice : Benjamin Mendy jugé non-coupable de viol et de tentative de viol

Empêtré dans plusieurs affaires de viol et de tentative de viol, Benjamin Mendy a été jugé non-coupable par le tribunal de Chester.

Deuxième victoire judiciaire pour Benjamin Mendy, déjà acquitté il y a six mois de six viols commis sur quatre femmes, et d’une agression sexuelle. Ce vendredi, le tribunal de Chester, au Royaume-Uni, l’a jugé non-coupable de viol et de tentative de viol.

Deuxième victoire judiciaire pour Mendy

"Benjamin Mendy souhaite remercier les membres du jury de s'être concentrés sur les preuves dans ce procès, plutôt que sur les rumeurs et les insinuations qui ont suivi cette affaire depuis le début", a déclaré son avocate Jenny Wiltshire dans le Manchester Evening News.

"C'est la deuxième fois que M. Mendy est jugé et déclaré non coupable par un jury. Il se réjouit que les deux jurys aient rendu des verdicts corrects"

La fin de trois ans d’enquête

"Cela fait presque trois ans que la police a commencé à enquêter sur cette affaire. Benjamin Mendy s'est efforcé de rester fort, mais la procédure a inévitablement eu un impact important sur lui. Il remercie tous ceux qui l'ont soutenu tout au long de cette épreuve et demande à présent à ce que son intimité soit respectée afin qu'il puisse commencer à reconstruire sa vie", a-t-elle conclu.