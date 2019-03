Justice - Adam Johnson (ex-Manchester City) va bientôt sortir de prison

L'ancien international anglais, condamné en raison d’une relation sexuelle avec une mineure en 2015, va bénéficier d'une liberté conditionnelle.

Condamné en mars 2016 à six ans de prison ferme pour avoir eu une relation sexuelle avec une mineure, l'ancien grand espoir du football anglais Adam Johnson va bientôt pouvoir sortir de captivité sous la forme d'une liberté conditionnelle, autorisé par un juge après la moitié de sa peine. Sa sortie de prison est prévue pour le vendredi 22 mars et sa famille a acheté une maison à une adresse inconnue pour qu'il puisse retrouver la liberté dans l'anonymat, alors que sa côte de popularité est au plus bas.

Formé à Middlesbrough et passé notamment du côté de (2010-2012), l'ailier droit était promis à un bel avenir au début de sa carrière. Désormais persona non grata en après cet épisode judiciaire, Adam Johnson aurait des propositions en Asie, du côté de l' et de la pour rebondir à 31 ans.

Adam Johnson compte 12 sélections avec les Three Lions et a remporté un titre de . C'était en 2010-2011 avec les Citizens.