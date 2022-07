Jurgen Klopp, le manager de Liverpool, a aimé la façon dont Sadio Mané s’y est pris pour quitter les Reds.

L'entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, affirme que le processus de vente de Sadio Mane était idéal.

Klopp a révélé que le Sénégalais a informé le club de son désir de relever un nouveau défi suffisamment tôt pour que Liverpool puisse cibler un remplaçant et conclure un transfert de 75 millions d’euros pour Darwin Nunez de Benfica.

Et le manager des Reds a déclaré : "Sadio et son agent m’ont dit qu’ils étaient à la recherche d'un nouveau défi. Et si cela se produit assez tôt, comme dans ce cas, et si cela se produit de la bonne manière et que le joueur et l'agent travaillent, et que le nouveau club où il veut aller est prêt pour les négociations, alors cela se passe très bien".

L'article continue ci-dessous

« Mané peut jouer jusqu’à ses 38, 39 ans »

« Quand c’est comme ça, vous dites 'merci' avec le plus grand respect qui soit, je ne pourrais pas avoir plus de respect pour Sadio, quel joueur il est et je lui souhaite le meilleur. Il va encore jouer pendant de longues années. Il peut jouer jusqu'à 38 ou 39 ans avec les qualités athlétiques qu’il y a, c'est absolument fou. Le Bayern a un très bon joueur mais nous l'avons eu pendant six ans, donc c'est bien."

Au micro de Viaplay Fotball, Klopp a poursuivi en indiquant qu’il serait bien que tous les transferts se déroulent ainsi : "Cela montre que ce genre de transferts peut fonctionner comme ça. Nous voudrons l'utiliser à l'avenir comme un exemple, c'est tout à fait normal que parfois dans les relations il y ait des changements nécessaires. Dans ce cas, Sadio le voulait, nous avons réagi et maintenant nous essayons tous les deux d'en tirer le meilleur parti. Je suis vraiment satisfait de la situation. Il va nous manquer d'un point de vue sportif et aussi en tant que personne. Mais je vais bien parce que c'est la vie », a conclu l’Allemand.