Juninho explique ce que va apporter Shaqiri à l’OL

Quatrième recrue estivale de l’OL, Shaqiri doit apporter son expérience et son caractère à un groupe qui en manque.

Il n’a pratiquement presque pas joué avec Liverpool la saison dernière, pourtant Xherdan Shaqiri est attendu comme le messie à l’Olympique Lyonnais. Quatrième recrue estival du club, l’ailier suisse n’a pas encore revêtu le maillot de l’OL qu’il a déjà beaucoup de pression sur le dos.

A 29 ans, Shaqiri est vu comme celui qui pourra amener de la folie dans le jeu offensif lyonnais, un peu comme à l’époque de l’arrivée de Memphis Depay en 2017. Deux joueurs talentueux mais en échec en club et qui constituent un pari. Néanmoins, chez les dirigeants lyonnais, l’optimisme est de mise pour un joueur qui a souvent brillé dans les compétitions internationales avec la Nati.

"Cela faisait longtemps qu'on discutait avec lui. On avait besoin d'un joueur de couloir capable de percuter, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, c'est un champion, a avoué Juninho sur le site officiel du club. Il va également nous apporter beaucoup de choses dans le vestiaire."

"Depuis notre première discussion, il a vraiment démontré l'envie de venir chez nous. Il a fait des efforts et nous a aidé concernant nos discussions avec Liverpool, on est content pour ça aussi. On espère qu'il sera dans le groupe pro le plus vite possible."

L'article continue ci-dessous

Si Shaqiri représente un pari pour l’OL, l’ancien ailier de Liverpool et de l’Inter Milan sait qu’il a aussi beaucoup de choses à prouver. Joueur intermittent depuis ses débuts en professionnels, il a tout pour trouver de la continuité chez les Gones.

Il se sait attendu mais il semble avoir les épaules pour, à en croire son nouveau directeur sportif qui mise sur son esprit compétiteur pour l’insuffler au reste du groupe.

"Pour moi, il peut jouer côté droit, c'est là où nous l'avons beaucoup vu jouer par le passé. C'est vrai qu'il est à l'aise face au but, il peut aussi jouer derrière l'attaquant. Il a une frappe de balle très puissante et une belle qualité technique. Ce n'est pas un joueur qui va marquer 15-20 buts dans une saison, mais il est capable d'en marquer une dizaine et de faire des passes décisives. Il y aussi son caractère, c'est un compétiteur, il l'a démontré durant l'Euro. Je pense qu'il va beaucoup nous apporter lors des trois prochaines saisons avec nous."