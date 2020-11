Julien Stéphan a un plan pour Paris

Le coach rennais croit savoir comment s’y prendre, samedi soir lors du choc contre le PSG en Ligue 1.

Dans un passé récent, le a très souvent posé des problèmes au Paris SG, que ça soit lors des rencontres de Coupe ou de championnat. Une bonne habitude que les Bretons espèrent pouvoir confirmer samedi lors de leur déplacement au Parc des Princes.

Même s’ils sont en difficulté depuis quelques matches, les Rouge et Noir se rendent avec ambition dans la capitale. Julien Stéphan, leur coach, pense pouvoir appliquer un plan à même à faire déjouer les champions de . « Il faut absolument qu'on soit encore un petit peu plus rigoureux dans les moments clé (…) Pour le reste, on devra à nouveau montrer de la détermination et de la personnalité. Paris est la meilleure attaque, on est la deuxième avec neuf tirs sur les montants, Paris a la plus grande possession de L1 et on a la deuxième, et il va falloir qu'on lutte aussi sur nos points forts. On est capables de prendre le ballon, de le maîtriser. Sera-t-on capable de le faire plus que Paris, je ne sais pas, mais on devra essayer de réduire leur pourcentage de possession par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire, et puis aussi qu'on soit en capacité de se créer des occasions et de mettre du danger chez eux. »

L'article continue ci-dessous

« Paris est une grosse équipe et Tuchel mérite le respect »

Le PSG sera privé samedi de la moitié de son équipe titulaire. Néanmoins, pour Stéphan, il convient de ne surtout pas sous-estimer le danger en face : « Il faut vite évacuer pour se projeter sur le gros match à Paris. Je ne suis pas sûr que Paris et ordinaire sonnent bien ensemble. Ça reste une équipe très forte quand on peut encore aligner Kean, Sarabia ou Di Maria ensemble. Après, bien sûr que Neymar et Mbappé sont deux joueurs phénoménaux capables de changer le cours d'un match à la moindre occasion ou seconde qui passe sur le terrain, donc ce sera une équipe qui jouera différemment, avec des mouvements de joueurs différents, une animation qui peut être modifiée. Mais il faut surtout penser à nous, comme à Chelsea. »

Plus d'équipes

Thomas Tuchel est actuellement fragilisé à son poste à cause d’un début d’exercice pas vraiment conforme aux attentes. Est-ce un plus pour Rennes ? Stéphan ne raisonne pas de cette façon : « Je ne suis ni décideur, ni président, ni directeur sportif de Paris. Paris est leader, c'est une grosse équipe et ce que je sais, c'est que si on veut faire un résultat, il faut faire un exploit (…) Il y a un grand entraîneur, des grands joueurs, et Paris est un très grand club, voilà. On va affronter une grosse cylindrée, Tuchel est un grand entraîneur et mérite le respect et je pense qu'il est nécessaire pour nous de se focaliser uniquement sur nous, ce sera bien suffisant. »