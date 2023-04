Julien Fournier réagit à l'affaire Christophe Galtier

Alors que Christophe Galtier est au coeur d'une grosse polémique, l'ancien directeur général de Nice Julien Fournier s'est exprimé à ce sujet.

Christophe Galtier est dans une situation bien délicate. Si sa situation sportive avec le Paris Saint-Germain n'a pas grand chose de clinquant, l'entraîneur français se retrouve désormais embarqué dans une toute autre affaire dont les conséquences pourraient être très graves.

Une affaire vieille de sept mois

Ce mercredi, RMC Sport a révélé le contenu d'un mail envoyé par Laurent Fournier, ancien directeur général et directeur du football de l'OGC Nice, au directeur du football du Groupe Ineos, qui détient le club azuréen."Christophe Galtier est alors arrivé dans mon bureau et a salué son fils qui m’a dit : "vous pouvez vérifier avec mon père ce que je vous ai dit" . Une fois son agent/fils parti, j’ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d’avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m’a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité "de la ville" et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe", a-t-il été rapporté dans ce mail.

En septembre 2022, c'est Julien Fournier lui-même qui avait été à l'origine de cette polémique en déclarant qu'il avait de quoi ruiner la carrière de l'ancien Lillois. "Très honnêtement si j’explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s’est disputé, car c’est le mot, il n’entrera plus dans un vestiaire en France et en Europe. Ce n’est pas faire de la langue de bois, mais ce ne sont pas des affaires du foot qui nous ont opposés dès le départ de la saison", avait-il lancé.

Fournier n'est pas à l'origine

Ce mercredi, Fournier a été interrogé par Nice Matin sur les nouvelles accusations qui pèsent sur le coach du PSG. "Je suis actuellement au Brésil, loin de cette polémique à laquelle je suis associé à mes dépens. Je ne suis en aucun cas à l’origine de la diffusion de ces informations internes vieilles d’un an au moment de mon départ du club. Je n’ai jamais tiré sur une ambulance, malgré tous nos différends avec Christophe Galtier et j’ai surtout trop de respect pour l’OGC Nice, un club dont j’ai fièrement défendu les couleurs pendant plus dix ans et les gens en place, qui préparent en ce moment l’un des rendez-vous les plus importants de leur histoire en Coupe d’Europe (face à Bâle en Ligue Europa Conférence). Le timing de ces révélations me révolte tout autant que leur contenu", s'est-il défendu.