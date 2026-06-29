Julian Nagelsmann exauce enfin le vœu de tout un pays

Julian Nagelsmann a finalement titularisé Deniz Undav pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde. L’attaquant du VfB Stuttgart va donc faire son entrée sur la pelouse.

Undav avait débuté les trois matches de groupe sur le banc, au grand dam des supporters allemands. L’attaquant a malgré tout inscrit trois buts en tant que remplaçant.

Deux de ces réalisations sont intervenues lors de la deuxième rencontre de groupe face à la Côte d’Ivoire, alors que la Mannschaft a longtemps été menée 1-0.

L’ancien joueur de Brighton & Hove Albion forme ainsi le duo offensif avec Kai Havertz, tandis que Jamal Musiala cède sa place.

Sur X, de nombreux mèmes ont circulé pour moquer la réticence supposée de Nagelsmann à aligner Undav.

Leroy Sané et Florian Wirtz complètent le quatuor offensif, tandis que Felix Nmecha et Aleksandar Pavlovic occupent le milieu de terrain.

En défense, Nagelsmann opte pour Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah et Nathaniel Brown, tandis que Manuel Neuer garde les buts.







