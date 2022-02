Manchester City : Julian Alvarez deviendra-t-il le remplaçant à long terme d'Aguero ?

La dernière fois que Manchester City a signé un attaquant pour son équipe première c'était en 2016. Gabriel Jesus était le joueur en question, mais si l'on considère qu'il se voit désormais plus comme un ailier, il faut remonter à Wilfried Bony - avant l'arrivée de Pep Guardiola - pour retrouver un avant-centre recruté dans l'effectif de Manchester City. Aujourd'hui, l'Ivoirien évolue au NEC Nijmegen, un club néerlandais, et sa carrière a lentement décliné, tandis que Manchester City a continué à prospérer.

Une raison évidente de ce manque relatif d'action sur le marché des transferts est que Manchester City était déjà doté de Sergio Aguero, un avant-centre de classe mondiale. En tant que meilleur buteur de l'histoire du club, et quatrième meilleur buteur de l'histoire de la Premier League, il était pratiquement impossible de trouver quelqu'un de mieux. Un autre argument pour expliquer la réticence de Manchester City à signer un attaquant jusqu'à présent est que Pep Guardiola a pu restructurer son équipe pour qu'elle soit tout aussi dangereuse sans un attaquant de pointe de métier.

Le deuxième neuf de métier recruté par Guardiola

En jouant avec un faux neuf, deux faux neuf interchangeables ou un milieu de terrain en attaque, Pep Guardiola a propulsé City au sommet de la Premier League après avoir remporté le titre la saison dernière. Mais l'entraîneur de Manchester City a toujours voulu avoir l'option d'un attaquant et quand Aguero est parti l'été dernier au terme d'une saison fortement perturbée par la maladie et les blessures, des remplaçants ont été identifiés. Harry Kane n'a pas pu être arraché à Tottenham, les flirts avec Cristiano Ronaldo n'ont pas abouti et, plutôt que de faire un panique "buy", Manchester City a entamé la campagne sans un numéro 9 orthodoxe.

L'intervalle de sept ans sans signature d'attaquant a pris fin le dernier jour du mercato d'hiver lorsque Manchester City a acheté l'international argentin Julian Alvarez pour 16 millions d'euros à River Plate. Cependant, il faudra attendre encore un peu avant de le voir faire partie de l'équipe de Guardiola, puisque le joueur de 22 ans reste avec le club de Buenos Aires jusqu'en juillet au moins. Il est certain que l'excitation est grande autour d'une recrue qui a attiré des comparaisons inévitables avec Aguero en raison de la combinaison de sa nationalité et d'un style de jeu trapu et agressif, ainsi que de ses capacités de buteur.

Un recrutement pour l'avenir

Alvarez, qui a marqué 18 fois pour devenir le meilleur buteur de la Primera Division la saison dernière, idolâtre Aguero et l'a depuis suivi en équipe nationale. On pense qu'Alvarez pourrait s'imposer dans l'équipe première de Manchester City la saison prochaine, mais il est toujours possible qu'il reste en Argentine plus longtemps ou qu'il rejoigne un club filiale du City Football Group. "Nous croyons fermement qu'il est l'un des meilleurs jeunes joueurs offensifs d'Amérique du Sud", a déclaré le directeur du football Txiki Begiristain. "Je suis très heureux que nous ayons réussi à le faire venir à Manchester City. Je crois vraiment que nous pouvons lui offrir les bonnes conditions pour réaliser son potentiel et devenir un joueur de haut niveau."

Alvarez a fêté son 22e anniversaire au moment où l'accord a été conclu et un contrat de cinq ans et demi suggère que City pense à long terme avec ce transfert. En tant que joueur sud-américain de l'année, une foule de clubs européens ont été liés à lui, y compris le Real Madrid où il avait déjà passé deux ans en tant que joueur du centre de formation, mais qu'il n'a pas pu rejoindre en raison des règles d'âge. De retour en Argentine, il a fait partie de l'équipe de River Plate qui a remporté la Copa Libertadores en 2018 contre son rival Boca Juniors et a depuis progressé rapidement. Mais l'annonce de signature relativement discrète de la part des Cityzens, sans interviews internes et peu de fanfare, montre qu'il est une recrue pour l'avenir.

L'opération ne devrait pas avoir d'impact sur les plans visant à réaliser une signature majeure à la fin de la saison, Manchester City n'ayant pas réussi à trouver le remplaçant d'Aguero l'été dernier. Erling Haaland, du Borussia Dortmund, reste une cible privilégiée mais, après avoir inscrit 16 buts en 14 apparitions en Bundesliga cette saison, mais la concurrence pour l'international norvégien ne peut que s'intensifier. Avec une clause libératoire estimée entre 70 et 110 millions d'euros, la plupart des cadors européens seront intéressés, même si le joueur de 21 ans a des exigences salariales élevées.

Un neuf de classe mondiale attendu cet été

Le Real Madrid est considéré comme un rival majeur pour Haaland, et des sources suggèrent qu'il pourrait préférer un transfert en Liga à ce stade de sa carrière. Cependant, un transfert vers la capitale espagnole pourrait être difficile si les rapports d'un énorme accord entre le Real et la star du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe sont corrects.

L'agent de Haaland, Mino Raiola, a confirmé que l'Etihad Stadium était une destination possible, tandis que son père, Alf-Inge, connaît bien Manchester City, puisqu'il y a passé trois ans en tant que joueur et qu'il a régulièrement emmené Erling voir des matches quand il était petit. Il y aura également une liste d'alternatives, avec Darwin Nunez de Benfica et Joao Felix de l'Atlético de Madrid qui ont été observés. Cependant, Alvarez aura la possibilité de faire ses preuves avec le champion d'Angleterre et de suivre les traces d'Aguero.