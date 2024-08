L'attaquant de Manchester City Julian Alvarez est lié à l'Atlético de Madrid depuis plusieurs semaines

Les négociations semblent avoir commencé la semaine dernière, et certains rapportent même qu'un accord a été trouvé. Le joueur de 24 ans souhaite quitter Manchester pour avoir plus de temps de jeu et pour des raisons familiales.

Les discussions semblent s'être intensifiées au cours des dernières 24 heures, et alors qu'en Europe on rapporte qu'un accord est proche, Ole en Argentine, comme le rapporte Sport, a rapporté que l'accord est conclu. Leur rapport initial faisait état d'un montant de 70 millions d'euros plus 20 millions d'euros de variables pour City, mais ils ont depuis modifié ce chiffre pour le porter à 80 millions d'euros avec les variables incluses. Ils notent également qu'Alvarez conserverait 100 % de ses droits d'image, au lieu des 75 % dont il bénéficie actuellement à City.

L'article continue ci-dessous

De son côté, Fabrizio Romano ne dit pas encore que l'affaire est faite, mais il affirme que les Rojiblancos travaillent à la conclusion d'un accord aujourd'hui. Selon ses informations, Chelsea paierait environ 40,8 millions d'euros pour Samu Omorodion. Diario AS affirme également que le départ d'Omorodion est essentiel pour que l'opération aboutisse, même si le prix de l'attaquant de 20 ans pourrait s'élever à 50 millions d'euros.

Le journal madrilène indique également que Joao Felix est considéré comme une source de financement pour l'opération Alvarez. Le club a fixé son prix à 60 millions d'euros, mais n'est pas très optimiste quant à ses chances de l'obtenir, malgré l'intérêt d'Aston Villa.

Ole affirme également qu'Alvarez souhaiterait en partie s'installer à Madrid en raison de l'expiration du visa de certains membres de sa famille en Angleterre après une période de deux ans.

Si cela se fait, ce sera un coup majeur pour l'Atlético, avec l'arrivée de l'un des meilleurs attaquants du monde, qui a l'habitude de marquer des buts de façon régulière. Depuis l'arrivée de Joao Felix, Alvarez serait le premier attaquant à signer pour l'Atlético avec le cachet nécessaire pour arriver dans n'importe quelle équipe du monde.