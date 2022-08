Jules Koundé vient au Barça "pour grandir"

Le défenseur français a avoué avoir été en discussions avec Chelsea avant de donner son aval à Barcelone.

Jules Koundé est ravi d'être un joueur du FC Barcelone. L'ancien défenseur de Séville a été présenté aux médias locaux aujourd'hui au Nou Camp.

Durant ce rendez-vous médiatique, et avant de s’adonner à la traditionnelle série de jongles, l’arrière tricolore a abordé plusieurs sujets, dont celui qui concerne Chelsea.

"Ce n'était pas un effort d'attendre Barcelone, je voulais jouer ici", a-t-il clamé pour commencer. Il a ensuite admis les discussions avec les Blues, tout en précisant : « Quand j'ai senti que c'était possible, ma décision était de venir au Barça car c'est un grand club et ils ont un projet ambitieux ».

Koundé pas effrayé par la concurrence

Koundé est aussi revenu sur les discussions qu’il a eues avec l’entraineur Xavi : "J'ai toujours senti l'affection de l'entraîneur, il voulait que je vienne et c'est très important pour moi. Il m'a demandé de continuer à faire la même chose qu'à Séville : être agressif, prendre le ballon et le jouer et être engagé."

L’entraineur blaugrana a tout de même précisé que tous ses défenseurs repartaient de zéro. Koundé va devoir prouver sa valeur. Cela ne semble guère l’inquiéter : « La concurrence, c’est toujours bien et il y a beaucoup de matchs. L'entraîneur décide de qui joue, je viens pour grandir. Je suis jeune et je veux aider l'équipe à tout moment."