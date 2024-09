Jules Koundé dit les termes

Barcelone a connu des difficultés au poste d'arrière droit pendant de nombreuses années, sans doute depuis le premier départ de Dani Alves en 2016.

Cependant, ces inquiétudes ne sont plus d'actualité grâce à Jules Koundé, qui a assumé ce rôle au cours des trois dernières saisons en Liga.

Koundé a été recruté par Xavi Hernandez en tant que défenseur central, mais en raison du manque d'options au poste d'arrière latéral droit, il a été chargé de jouer à ce poste pendant la saison 2022-23. Il l'a fait avec succès au sein d'une défense barcelonaise très solide qui a encaissé peu de buts en Liga.

Koundé en grande forme

Malgré cela, Koundé a exprimé son désir de revenir à un rôle central, même si, à part quelques matchs au début de la saison dernière, il ne l'a jamais fait. Sous Hansi Flick, il continue de jouer arrière droit, et il y a excellé. L'international français se considère désormais comme un naturel à ce poste, comme il l'a déclaré aux médias mardi (via MD).

« Je pense qu’il y a eu aussi un malentendu de la part de personnes extérieures à ce que l’entraîneur pouvait me demander et aussi du joueur que j’étais. Je ne suis pas un latéral droit de formation. Parfois, on peut mettre des barrières. Ce n’est pas un secret, c’est un poste auquel j’ai mis du temps à m’habituer, mais j’ai toujours été confiant qu’avec du travail j’y arriverais. Ce n’était pas un poste naturel pour moi et, même si j’ai beaucoup travaillé, c’était quelque chose qui allait prendre du temps. » Le Français a été dans une forme fantastique en club et en sélection au cours des 12 derniers mois en particulier.