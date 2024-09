Jude Bellingham validé par un Ballon d'Or

Michael Owen est impressionné par l'assurance de Jude Bellingham et estime que la star du Real Madrid fait partie des « meilleurs du monde ».

Bellingham a fait une impression remarquable depuis son transfert du Borussia Dortmund au Real Madrid, affichant un niveau de confiance et de compétence qui a étonné de nombreuses personnes dans le monde du football - y compris Owen, qui a été surpris par son adaptation rapide à la vie dans la capitale espagnole. En effet, la première saison de Bellingham avec le Real Madrid n'a été rien de moins qu'exceptionnelle, puisqu'il a marqué 23 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues et a marqué lors de matches cruciaux, notamment les deux Clasico contre Barcelone.

Owen, qui a fait honneur au Santiago Bernabeu au début des années 2000, est bien conscient de l'attention que doit porter une mégastar comme Bellingham dans la presse espagnole. Cependant, l'ancien attaquant est stupéfait par la façon dont Bellingham a fait preuve de résilience et de sang-froid pour gérer la pression et livrer des performances de premier ordre même dans les stades les plus difficiles d'Europe en Ligue des champions - ce qui a fait de lui l'un des principaux prétendants au Ballon d'Or 2024.

Dans une interview avec Four Four Two, l'ancien international anglais a déclaré : "Jude s'est rapidement élevé au rang de l'un des plus grands joueurs du monde, en club et en sélection. Jouer pour un club comme le Real Madrid n'est pas facile quand tous les yeux sont rivés sur vous et que chaque mauvaise performance est critiquée ; si vous pouvez répondre à cela et rester au plus haut niveau, alors vous appartenez aux meilleurs du monde. Il est incroyable. Au Real, il a développé cette énergie de grand match, cette arrogance, cette attitude. Nous l'avons également vu pour l'Angleterre à l'Euro 2024".

En effet, les performances de Bellingham pour l'Angleterre pendant l'Euro 2024 ont encore renforcé son statut de joueur au potentiel extraordinaire. Il a joué un rôle crucial dans le parcours des Trois Lions jusqu'à la finale, marquant lors du match d'ouverture contre la Serbie et marquant l'égalisation dans le temps additionnel contre la Slovaquie en huitièmes de finale.