Jude Bellingham, la vidéo incriminante

Real Madrid vs Deportivo Alaves

Le Real Madrid n’a pas eu le choix lors de sa victoire 4-1 face à l’Espanyol samedi.

Les joueurs ont été menés à la 54e minute et n’ont réussi à prendre l’avantage que 20 minutes plus tard. Malgré cela, la frustration la plus notable a peut-être eu lieu lorsque les Merengues ont mené 3-1.

Vinicius Junior et Jude Bellingham ont été vus furieux contre l’arbitre José Luis Munuera Montero après une décision qui leur a été défavorable. Ce dernier a même été filmé par les caméras en train de traiter l’arbitre de « merde ».

Les propos de Bellingham sont intervenus après qu’il avait déjà reçu un carton jaune pour la même faute dont il s’était plaint. Dans ce cas, il peut peut-être se dire qu’il a eu beaucoup de chance de ne pas être sanctionné par Munuera Montero.

Le Real Madrid ne sera pas content de ces cartons jaunes inutiles accumulés par ses joueurs vedettes, car ils auront sans doute un effet plus tard dans la saison. Pour l’instant, ce n’est pas si mal.