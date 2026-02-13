Jude Bellingham est le nouveau visage d'adidas. La star du Real Madrid et de l'équipe d'Angleterre suit ainsi les traces de David Beckham et Zinedine Zidane

Le mois de février a démarré en fanfare pour la superstar du Real Madrid et son partenariat avec adidas, puisqu'il est l'égérie non pas d'une, mais de deux nouvelles campagnes, alors que 2026 approche à grands pas avec la Coupe du monde qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C'est la dernière preuve en date de sa synergie avec la marque, qui lui fournit ses chaussures depuis ses débuts à Birmingham City il y a sept ans, alors qu'il n'avait que 16 ans. Les Three Stripes l'ont accompagné à chaque étape de son ascension fulgurante depuis lors.

Bellingham est désormais une véritable superstar. Il rejoindra le Real Madrid, fleuron d'adidas, en 2023 et s'impose comme l'un des meilleurs joueurs anglais de sa génération, même s'il n'a pas encore remporté de titre avec son équipe nationale. Cette superstar a été reconnue en 2024, lorsque Bellingham s'est vu attribuer un logo par adidas, qui a lancé une collection de vêtements signature dans sa gamme Originals, co-conçue par le joueur lui-même. Le milieu de terrain affichait un look très cool lors de la séance photo promotionnelle, assis les jambes croisées au bord d'une piscine, vêtu d'un survêtement complet et un verre de thé glacé à la main.

À propos de sa relation avec la marque à l'époque, Bellingham a déclaré : « C'est un rêve devenu réalité que de lancer ma première collection avec adidas. Depuis mon enfance, adidas a toujours été une marque très importante pour moi, c'est donc un grand honneur d'avoir ma propre collection aux côtés d'autres légendes. J'ai adoré travailler avec l'équipe de conception, qui a vraiment su capturer mon style et ce que j'aime porter en dehors du terrain. Cette première collection n'est qu'un début, et j'ai hâte de voir ce que nous créerons ensemble par la suite. »

adidas

Il avait raison : ce n'était que le début. Plus tard en 2024, il a mis la main sur ses toutes premières Predator signature, les « Belligold » noires et dorées, et il est depuis devenu synonyme de cette gamme, apparaissant dans d'innombrables campagnes publicitaires élégantes alors qu'adidas multiplie les rééditions emblématiques. En avril, la Predator 2025 « Chrome Dream » a été lancée en hommage à sa quête incessante de trophées, suivie en octobre par la Predator Bellingham 2025, une version noire, bleue et blanche qui rendait hommage à la ville natale du footballeur, Birmingham.

Février 2026 a vu l'arrivée de la dernière offre personnalisée d'adidas pour le nouveau visage de sa marque dans le football masculin. Faisant partie de la collection Icon Takeover, qui porte bien son nom, aux côtés d'une nouvelle F50 pour la superstar de l'équipe nationale américaine Trinity Rodman dans le cadre de leur campagne « Choose One », elle semble destinée à être la chaussure qu'il portera lors de la Coupe du monde avec l'Angleterre. Conçue autour du mantra « Red, White and Jude », la collection Icon Takeover vise à immortaliser l'arrivée de Bellingham sur le sol américain en tant que force du football et icône de style moderne. « Du tunnel aux moments d'après-match, Jude incarne la confiance, le sang-froid et le style sur et en dehors du terrain - un original moderne au charme intemporel », a déclaré adidas lors du lancement de la chaussure.

adidas

La nouvelle Jude Bellingham Predator apporte une touche contemporaine à un classique adidas : une base blanche éclatante est associée à trois bandes blanches soulignées de noir, un logo Predator bleu saisissant sur le côté latéral et une languette rabattable bleue classique, rehaussée d'un logo adidas rouge. La touche personnelle est apportée par le logo de Jude sur le talon, en bleu et rouge, tandis qu'une semelle blanche avec des détails bleus complète cette chaussure conçue pour le contrôle, la précision et les moments décisifs.

Cette sortie a été rapidement suivie d'une autre, totalement différente, cette fois-ci de Y-3, une ligne de vêtements de sport de luxe pionnière qui remonte à 2002, née de la collaboration entre adidas et le célèbre créateur de mode japonais Yohji Yamamoto. Une fois de plus, Bellingham occupe le devant de la scène, cette fois-ci dans le domaine du streetwear, après avoir participé à une campagne Louis Vuitton à la fin de l'année dernière.

Y-3 a rendu hommage à Bellingham, ainsi qu'à Zidane et à la star de la NBA Anthony Edwards, avec un maillot noir et blanc fabriqué à partir de polyester 100 % recyclé, le créateur faisant référence au numéro cinq que chaque athlète a porté avec tant de distinction. Chaque pièce comporte le logo Y-3 et les noms du trio au dos, à côté du numéro 5, ainsi que d'autres touches classiques de Yamamoto.

Ces deux lancements successifs reflètent l'ascension de Bellingham au rang d'égérie de la marque adidas pour le football masculin, démontrant sa polyvalence et son potentiel commercial tant dans le domaine de la performance que dans celui de la haute couture, à l'instar de son prédécesseur Beckham. La marque Bellingham ne cesse de se renforcer, et adidas en tire parti.